Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы

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Успенский пост или, как его еще называют, Богородичный пост — один из главных многодневных постов в году, наравне с Великим, Петровым и Рождественским. В это время православные вспоминают о дне успения (от старорусского — сон, засыпать) матери Христа Марии и ее вознесении на небеса. Начинается он с Медового Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста и оканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, потому даты поста всегда неизменны — с 14 по 27 августа.
В особенностях Успенского поста, его запретах, молитвах и том, что можно и нельзя есть верующим, разбиралась редакция «Радио 1».
Медовый Спас — народное название, в православном календаре его не найти. По традиции, дата празднования выпадает на первый день Успенского поста, 14 августа, когда православные чтят память трех святынь — Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божией Матери. В это время разрешалось есть овощи, начинался масштабный сбор меда и его освящение, совершались крестные ходы и купание в освященных реках, освящались колодцы в деревнях.
В этот день на Руси говорили «на Первый Спас и нищий медку попробует».
На Медовый Спас в церквях проводят особые богослужения, когда священники облачаются в фиолетовые одеяния, а певчие исполняют гимны на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Из алтаря выносят Крест, чтобы верующие могли к нему приложиться. Завершается божественная литургия Водосвятным молебном и, как правило, тогда же освящают мед нового урожая.
Православные в этот день посещают церковь и читают молитвы. Согласно принятому в настоящее время в Русской православной церкви чину, малое освящение воды 14 августа совершается до или после литургии. По традиции, вместе с водой в этот день освящают и мед.
Строгость Успенского поста выражается в большом количестве ограничений в еде. В первую очередь, это продукты животного происхождения, которые нельзя есть на протяжении всех двух недель, — мясо, рыбу, яйца, творог и молочные продукты без исключений.
В Богородичный пост допускается употреблять в пищу овощи, фрукты, грибы, ягоды, крупы, макароны, орехи, мед и хлеб.
По вторникам и четвергам можно есть вареное, но приготовленное без растительного масла.
По субботам и воскресеньям — можно готовить с использованием растительного масла и допускается небольшое количество вина.
Важно отметить, что столь строгое распределение еды по дням недели свойственно в монашеской среде. Для мирян ограничения не столь суровы, и священники советуют распределять меню, советуясь со своим духовником.
Ингредиенты:
Сначала следует почистить капусту и лук, затем мелко их нарезать, залить примерно 500 миллилитрами воды и довести до кипения. После нужно добавить лавровый лист, перец горошком и варить на небольшом огне. В это время почистить грибы, нарезать, залить небольшим количеством воды и варить около 5 минут. Следом откинуть их на сито и собрать отвар. Немного обжарить грибы и бросить к овощам. Затем без добавления жира подрумянить муку на сковородке, высыпать в грибной отвар и вылить получившееся в суп. Остается лишь посолить и дать закипеть, потом можно снимать с плиты. Перед тем, как подать на стол, блюдо нужно украсить рубленой зеленью.
Ингредиенты:
Сначала важно замочить сою в 6 стаканах горячей воды на 2 часа. После, хорошо отжав, разложить на противень с высокими бортами. Туда же отправить нарезанную кружочками картошку. Сверху хорошо приправить перцем, солью, орегано, кинзой, заправить маслом и основательно перемешать. В противень залить достаточное количество горячей воды и отправить все в духовку примерно на 1 час. При желании, блюдо можно приготовить без использования масла.
Считается, что особых молитв для Успенского поста нет, а определять особенное молитвенное правило для верующего может лишь его духовник. Однако стоит, как и в другие дни, читать утреннее и вечернее правило, а также посещать богослужения.
Однако при желании можно также читать три следующие молитвы.
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Начало Успенского поста — Медовый СпасФото: iStock/Yana Tatevosian
Медовый Спас — народное название, в православном календаре его не найти. По традиции, дата празднования выпадает на первый день Успенского поста, 14 августа, когда православные чтят память трех святынь — Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божией Матери. В это время разрешалось есть овощи, начинался масштабный сбор меда и его освящение, совершались крестные ходы и купание в освященных реках, освящались колодцы в деревнях.
ТрадицииМедовый Спас, который еще иногда именуют Первым Спасом, так назван из-за того, что в это время соты в ульях наполняются до краев медом, и пасечники начинают его собирать. Считалось, что пчеловод должен успеть собрать его именно в этот день, иначе он будет украден чужими пчелами.
В этот день на Руси говорили «на Первый Спас и нищий медку попробует».
На Медовый Спас в церквях проводят особые богослужения, когда священники облачаются в фиолетовые одеяния, а певчие исполняют гимны на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Из алтаря выносят Крест, чтобы верующие могли к нему приложиться. Завершается божественная литургия Водосвятным молебном и, как правило, тогда же освящают мед нового урожая.
Что нужно делать православным 14 августаВ народе также различают, что можно и нельзя делать на Медовый Спас. Как и в любой другой православный праздник, следует оставить быт и мирские дела, посвятив день общению с Богом. Однако вместе с тем принято, помимо сбора меда, начинать посадку озимых культур.
Православные в этот день посещают церковь и читают молитвы. Согласно принятому в настоящее время в Русской православной церкви чину, малое освящение воды 14 августа совершается до или после литургии. По традиции, вместе с водой в этот день освящают и мед.
Что не рекомендуется в Медовый СпасНа Медовый Спас строго запрещается устраивать шумные застолья, ссориться с родными и близкими. Так как этот день выпадает на Успенский пост, на обеденном столе не должно быть мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов, но особенно алкоголя. Прием пищи следует начинать с ложки меда, а перед тем, как ее съесть, можно загадать желание.
Что приготовить в Успенский Пост — БогородичныйФото: iStock/Liudmila Chernetska
Строгость Успенского поста выражается в большом количестве ограничений в еде. В первую очередь, это продукты животного происхождения, которые нельзя есть на протяжении всех двух недель, — мясо, рыбу, яйца, творог и молочные продукты без исключений.
В Богородичный пост допускается употреблять в пищу овощи, фрукты, грибы, ягоды, крупы, макароны, орехи, мед и хлеб.
Ограничения по дням неделиПо понедельникам, средам и пятницам предусмотрено сухоядение. То есть в пищу нельзя употреблять то, что подвергалось термической обработке (варилось, парилось, жарилось и т.д.), только растительного происхождения.
По вторникам и четвергам можно есть вареное, но приготовленное без растительного масла.
По субботам и воскресеньям — можно готовить с использованием растительного масла и допускается небольшое количество вина.
Важно отметить, что столь строгое распределение еды по дням недели свойственно в монашеской среде. Для мирян ограничения не столь суровы, и священники советуют распределять меню, советуясь со своим духовником.
Постный рецепт «Щи-пюре»Фото: iStock/Yulia Gusterina
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 1 кг;
- грибы — 500 г;
- лук репчатый — 150 г;
- мука пшеничная — 25 г;
- соль;
- черный перец горошком;
- лавровый лист;
- петрушка;
Сначала следует почистить капусту и лук, затем мелко их нарезать, залить примерно 500 миллилитрами воды и довести до кипения. После нужно добавить лавровый лист, перец горошком и варить на небольшом огне. В это время почистить грибы, нарезать, залить небольшим количеством воды и варить около 5 минут. Следом откинуть их на сито и собрать отвар. Немного обжарить грибы и бросить к овощам. Затем без добавления жира подрумянить муку на сковородке, высыпать в грибной отвар и вылить получившееся в суп. Остается лишь посолить и дать закипеть, потом можно снимать с плиты. Перед тем, как подать на стол, блюдо нужно украсить рубленой зеленью.
Постный рецепт «Соевое рагу с картошкой»Фото: iStock/nataliaspb
Ингредиенты:
- соя — 2 стакана;
- горячая вода — 6 стаканов;
- картофель — 1 кг;
- растительное масло — половина стакана;
- орегано;
- кинза;
- соль;
- черный перец;
Сначала важно замочить сою в 6 стаканах горячей воды на 2 часа. После, хорошо отжав, разложить на противень с высокими бортами. Туда же отправить нарезанную кружочками картошку. Сверху хорошо приправить перцем, солью, орегано, кинзой, заправить маслом и основательно перемешать. В противень залить достаточное количество горячей воды и отправить все в духовку примерно на 1 час. При желании, блюдо можно приготовить без использования масла.
Молитвы в Успенский Богородичный постФото: iStock/Ivan Murauyou
Считается, что особых молитв для Успенского поста нет, а определять особенное молитвенное правило для верующего может лишь его духовник. Однако стоит, как и в другие дни, читать утреннее и вечернее правило, а также посещать богослужения.
Однако при желании можно также читать три следующие молитвы.
Молитва на начало Успенского поста
«Матушка Заступница, Благослови меня, грешного, дай мне сил понять важность поста. Укрепи веру мою в Господа нашего, Сына Твоего, на кресте распятого. Прости мне грехи и прегрешения вольные и невольные, яко же и я постараюсь простить всех своих обидчиков. Дай мне волю железную и силу духовную, чтобы приблизиться к Тебе, Матерь Божья. Моли Бога о моем здравии и о здравии моих близких. Прости меня за слабость мою и дай сил укрепиться в вере. Аминь».
Молитва «Отче наш» перед едой на время поста
«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам Нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
Молитва после еды на время поста
«Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих Благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дай им, прииди к нам, и спаси нас»Читайте также:
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