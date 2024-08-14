Медовый Спас 14 августа: чего не нужно делать, чтобы не разорится

Фото: iStock/Yana Tatevosian
14 августа 2024 года отмечают Медовый Спас — праздник, открывающий двухнедельный Успенский пост. Православные также вспоминают три великие святыни — Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В старину в связи с этими событиями существовало много разных примет, поверий и запретов. Предки всегда знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях празднования Медового Спаса, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Медовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.
Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.
Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.
Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.
Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.
С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».
В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.
В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.
В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.
Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.
Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:
На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:
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Медовый Спас: история праздникаФото: iStock/Alter_photo
Медовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.
Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.
Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.
Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.
Что можно делать на Медовый СпасФото: iStock/Konoplytska
Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.
С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».
В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.
В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.
В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.
Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.
Что нельзя делать на Медовый СпасФото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them
Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:
- нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — начинался Успенский пост;
- категорически запрещалось убивать пчел, иначе не избежать разорения и тяжелых болезней;
- отказывались от шумных застолий;
- запрещалось ругаться с родными и близкими, иначе грозили конфликтом с ними до глубоких седин;
- не рекомендовалось много работать, чтобы надолго не лишиться сил, но при этом на пасеке и в огороде трудиться можно;
- откладывали уборку и посвящали день наведению порядка в душе и сердце;
- не разрешали шуметь, хвастаться и пускать слухи, чтобы самому не стать героем грязных сплетен.
Народные приметы о погоде на Медовый СпасФото: iStock/yanikap
На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:
- сильный ветер в этот день говорил о снежной зиме;
- если розы отцвели — грядущие ночи будут холодными;
- проливной дождь связывали с отсутствием лесных пожаров до конца года;
- если вся рябина созрела — осень будет дождливой;
- солнечная и ясная погода на Медовый Спас — добрый знак, обещающий богатый урожай и теплый сентябрь;
- обильная роса до полудня — жди дожди чередующиеся через день;
- перелетные птицы уходят на юг — наступило время холодных ночей;
- густой туман над водоемами — остаток августа будет теплым.
Именины 14 августаФото: iStock/IvanMikhaylov
Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:
- Александр;
- Дмитрий;
- Тимофей;
- Федор;
- София.
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Данил Пономарев