День Степана Сеновала 2024: каким венком отгоняли беды и что такое «солнце с маревами»

Фото: istockphoto/Elena Vilkova
В четверг, 15 августа 2024 года, православные встречают День Перенесения мощей Первомученика Стефана. В народе этот праздник называли День Степана Сеновала. На Руси в связи с этим событием знали множество примет, обычаев и верований, предки строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
Об особенностях Дня Степана Сеновала, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан — старший среди 7 диаконов, которых назначили сами апостолы, потому его принято называть архидиаконом. Считается, что он стал первым человеком, пролившим свою кровь за Христа и Евангелие — в 34 году от Р.Х.
В возрасте 30 лет Стефана оклеветали иудеи, заявив, что он хулит Бога и пророка Моисея. За это святого доставили к синедриону и первосвященнику, для которых он произнес пламенную речь, осудив их за гонения христиан и казни Иисуса.
Во время выступления над головой Стефана вдруг разверзлось небо, где он увидел Спасителя, стоящего рядом с Богом.
Иудеи, заткнув уши, вывели святого за город и начали забивать камнями. Стефан же просто молился за своих убийц. Вдали на холме появилась Матерь Божия с апостолом Иоанном Богословом и стала усердно молиться за мученика.
Перед самой смертью Стефан сказал:
Спустя сотни лет мощи архидиакона Стефана перевезли в Иерусалим, где обнаружили их исцеляющие свойства. Еще через какое-то время прах святого доставили в Константинополь. В честь этого события православные отмечают День Перенесения мощей Первомученика Стефана.
Название дня происходит, как несложно догадаться, от имени первомученика Стефана. В народе его также называли Степанов день, Степан или Стефан-Сеновал. В это время на Руси начинали последний покос и уборку сена на сеновал, собирали поздноцветущие травы и проводили обряды для защиты лошадей.
В этот день предки всей семьей плели «солнце с маревами» или Степанов венок — оберег из 12 трав: мяты, пижмы, полыни, клевера, божьих слезок, ромашки и других. Его приносили в избу и вешали в красном углу — самом почетном месте в доме, где стоял стол и висели иконы, обычно обращенном на юго-восток.
В будущем, когда семье грозила беда или болезнь, хозяйка отрывала от «солнца с маревами» травы и запаривала их, отгоняя нечистую силу. По поверьям, сила Степанова венка сохранялась до следующей весны.
Стефан также считался покровителем домашнего скота, а особенно — лошадей. Крестьяне в этот день купали коней, а после вели в лес к студенцам (лесным родникам). В ключ бросали серебряную монету, а потом, набрав воды в ведро, где также лежала монета, давали животному напиться из нее.
Крестьяне верили, что таким образом делают лошадей добрее и защищают от болезней. Серебряную монету потом не тратили, а прятали в конюшне под яслями. Такая монета на Руси часто переходила от отца к сыну.
На день Стефана Сеновала предки придерживались традиций, которые передавались из поколения в поколение:
На Степанов день на Руси были и некоторые запреты, которые неукоснительно соблюдали:
Рожденным на Степанов день обещали крепкую семью и верных друзей. Имя для мальчика или девочки 15 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
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Первомученик Стефан: историяФото: istockphoto/udra
Святой апостол первомученик и архидиакон Стефан — старший среди 7 диаконов, которых назначили сами апостолы, потому его принято называть архидиаконом. Считается, что он стал первым человеком, пролившим свою кровь за Христа и Евангелие — в 34 году от Р.Х.
«Он есть начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания», — говорил святитель Астерий Амасийский.Святой Стефан был одним из первых проповедников, дерзко громил в спорах иудеев, распространяя христианское учение. За это однажды его и осудили.
В возрасте 30 лет Стефана оклеветали иудеи, заявив, что он хулит Бога и пророка Моисея. За это святого доставили к синедриону и первосвященнику, для которых он произнес пламенную речь, осудив их за гонения христиан и казни Иисуса.
Во время выступления над головой Стефана вдруг разверзлось небо, где он увидел Спасителя, стоящего рядом с Богом.
Иудеи, заткнув уши, вывели святого за город и начали забивать камнями. Стефан же просто молился за своих убийц. Вдали на холме появилась Матерь Божия с апостолом Иоанном Богословом и стала усердно молиться за мученика.
Перед самой смертью Стефан сказал:
«Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это за грех»Тело святого первомученика бросили на съедение зверям, однако вскоре его втайне забрал еврейский учитель Гамалиил и похоронил в своем имении.
Спустя сотни лет мощи архидиакона Стефана перевезли в Иерусалим, где обнаружили их исцеляющие свойства. Еще через какое-то время прах святого доставили в Константинополь. В честь этого события православные отмечают День Перенесения мощей Первомученика Стефана.
День Степана СеновалаФото: istockphoto/dusipuffi
Название дня происходит, как несложно догадаться, от имени первомученика Стефана. В народе его также называли Степанов день, Степан или Стефан-Сеновал. В это время на Руси начинали последний покос и уборку сена на сеновал, собирали поздноцветущие травы и проводили обряды для защиты лошадей.
В этот день предки всей семьей плели «солнце с маревами» или Степанов венок — оберег из 12 трав: мяты, пижмы, полыни, клевера, божьих слезок, ромашки и других. Его приносили в избу и вешали в красном углу — самом почетном месте в доме, где стоял стол и висели иконы, обычно обращенном на юго-восток.
В будущем, когда семье грозила беда или болезнь, хозяйка отрывала от «солнца с маревами» травы и запаривала их, отгоняя нечистую силу. По поверьям, сила Степанова венка сохранялась до следующей весны.
Стефан также считался покровителем домашнего скота, а особенно — лошадей. Крестьяне в этот день купали коней, а после вели в лес к студенцам (лесным родникам). В ключ бросали серебряную монету, а потом, набрав воды в ведро, где также лежала монета, давали животному напиться из нее.
Крестьяне верили, что таким образом делают лошадей добрее и защищают от болезней. Серебряную монету потом не тратили, а прятали в конюшне под яслями. Такая монета на Руси часто переходила от отца к сыну.
Что можно делать 15 августаФото: istockphoto/frantic00
На день Стефана Сеновала предки придерживались традиций, которые передавались из поколения в поколение:
- поили лошадей из ведра с серебряной монетой, чтобы уберечь их от хвори;
- плели венок «солнце с маревами» из 12 трав, которым затем отгоняли беды и болезни;
- девушки умывались водой из ведра с серебряным предметом, чтобы сберечь красоту;
- поили, мыли и откармливали лошадей;
- завершали работы по заготовке сена и косили отаву;
- вечером устраивали застолье в честь окончания сенокосной поры.
Что нельзя делать 15 августаФото: istockphoto/Nemyrivskyi Viacheslav
На Степанов день на Руси были и некоторые запреты, которые неукоснительно соблюдали:
- запрещали есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — шел второй день Успенского поста;
- нельзя ругать животных, поднимать на них руку и охотиться, чтобы не навлечь гнев Стефана;
- не разрешалось перетруждать лошадей;
- не давали тратить деньги, чтобы не погрязнуть в долгах;
- не советовали давать в долг, иначе грозили проблемами с деньгами;
- нельзя перерабатывать до потери сил, чтобы в будущем не лишиться их вовсе.
Народные приметы о погоде на 15 августаФото: istockphoto/GettyTim82
- если день выдался солнечным и теплым — таким же будет и сентябрь;
- начался дождь — жди ненастную осень;
- много грибов в лесу — впереди сытая зима;
- если громко квакают лягушки, то скоро пойдет дождь;
- тяжелый и душный воздух поутру говорил о надвигающихся проливных дождях;
- в лесу птиц и зверей не слышно — близятся сильные заморозки.
Именины 15 августаФото: istockphoto/IvanMikhaylov
Рожденным на Степанов день обещали крепкую семью и верных друзей. Имя для мальчика или девочки 15 августа, выбирали по именинам. Их сегодня отмечают:
- Степан;
- Василий;
- Иван;
- Кирилл;
- Платон;
- Роман;
- Тарас;
- Федор;
- Никодим.
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Данил Пономарев