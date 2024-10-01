Антонов назвал Добрынина выдающимся поэтом-песенником

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец и композитор Юрий Антонов заявил об исключительном таланте Вячеслава Добрынина, который скончался сегодня на 79-м году жизни.
Он также выразил свои глубокие соболезнования родным и близким артиста в связи со случившимся.
Поэт-песенник и композитор Юрий Лоза также отметил чрезвычайную популярность хитов Добрынина.
Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.
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«Слава был выдающимся поэтом-песенником, столько, сколько он написал шлягеров в СССР во время его работы со многими коллективами, песни стали необыкновенно популярными. Это был настоящий музыкант, хороший человек. То, что он ушёл из жизни достаточно рано — это событие чрезвычайно неприятное. Я хочу передать искренние соболезнования его семье. Мне очень жаль, я очень расстроен этим событием, переживаю», — поделился в беседе с RT Антонов.
Поэт-песенник и композитор Юрий Лоза также отметил чрезвычайную популярность хитов Добрынина.
«Шлягеры, которые он написал, они же помогали жить людям. Например, «Прощай, со всех вокзалов поезда». Вот кто только не пел эту песню. Она же звучала из каждого утюга. Ее перепело огромное количество людей», — отметил в беседе с «Известиями» Лоза.По его слова, Добрынин был хорошим и доброжелательным человеком.
Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.
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Мелисса Тимофеева