Дочь в США и внебрачный сын: какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин и как его будут делить

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
После продолжительной болезни и третьего инсульта на 79-м году жизни ушел из жизни Вячеслав Добрынин — певец, композитор и поэт. По собственному признанию, музыкант жил скромно, однако известно, что артист владел солидным загородным домом в Подмосковье, который был построен под руководством его супруги-архитектора. О том, какое наследство оставил после себя композитор расскажет редакция «Радио 1».
Что известно об имуществе Добрынина
Добрынин провел детство в Москве, в небольшой квартире в доме на Ленинском проспекте, который был построен перед началом Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет музыкант, по его собственному признанию, жил скромно. Он даже посвятил одну из своих песен родительскому дому, в котором прошли его детство и юность.
Лишь в 1995 году артисту удалось обзавестись более просторным жильем. Позже именно в этой квартире прошли съемки программы «Пока все дома». Добрынин с гордостью показывал ведущему просторную кухню и гостиную.
В последние годы Добрынин предпочитал спокойствие Подмосковья суете столичной жизни. В Старой Рузе он купил участок и, под руководством своей жены-архитектора Ирины, построил красивый загородный дом. В интерьере использовались натуральный паркет, дорогая мебель и ручные ковры.
Оформление всех комнат было выполнено в теплых желтых и бежевых оттенках.
Стоимость такого загородного дома риэлторы оценивают примерно в 30 миллионов рублей.
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Кому достанется наследство Добрынина
Предполагается, что споров о наследстве, скорее всего, не возникнет. Согласно закону, через полгода после гибели Добрынина все его движимое и недвижимое имущество будет разделено между его женой Ириной и дочерью Екатериной Добрыниной-Макгаффи, которая живет в США. Однако несколько лет назад появилась информация о том, что у Добрынина есть внебрачный сын.
Внебрачный сын Добрынина
В начале 70-х, когда Добрынин выступал в оркестре, он встретил девушку по имени Светлана. Между ними разгорелся страстный роман, но после гастролей Вячеслав расстался с избранницей. Спустя много лет Добрынин вновь встретил Светлану, и она призналась ему, что у них есть сын, которого воспитывает её муж.
Сам музыкант не отрицает наличие наследника, о чем упоминается в его автобиографической книге «Доктор Шлягер». Однако имена в книге указаны другие. Несколько лет назад в эфире программы «Малахов» Альберт Штефан, который считает себя внебрачным сыном Вячеслава Добрынина, рассказал свою версию событий.
«В книге Добрынин называет мать Мариной, хотя её имя — Светлана. Тем не менее, в Интернете можно найти архивное интервью с реальными именами. Также в своей книге он упоминает о непризнанном ребенке по имени Алик, что совпадает с тем, как меня называли в детстве», — рассказал возможный наследник композитора.
Однако доказать факт отцовства в эфире программы тогда не удалось, так как Вячеслав Добрынин не предоставил свой биоматериал для сравнения.
Что известно о дочери Добрынина
С 2000-х годов дочь Вячеслава Добрынина проживает в США. Она вышла замуж за режиссера Шейна Макгаффи, с которым познакомилась во времена обучения в университете. Известно, что у наследницы музыканта есть двое детей: дочка София и сын Александр. Внуки Добрынина также имеют планы связать свою жизнь с музыкой.
Читайте также:
«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения
Операции и любовь к брендам: Как живет единственная наследница империи КВН Таисия Маслякова
Суд признал Эйдельштейна сыном Жириновского, теперь он может претендовать на наследство
Анастасия Хохлова