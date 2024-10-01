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Дочь в США и внебрачный сын: какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин и как его будут делить

01 октября 2024, 14:22
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После продолжительной болезни и третьего инсульта на 79-м году жизни ушел из жизни Вячеслав Добрынин — певец, композитор и поэт. По собственному признанию, музыкант жил скромно, однако известно, что артист владел солидным загородным домом в Подмосковье, который был построен под руководством его супруги-архитектора. О том, какое наследство оставил после себя композитор расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об имуществе Добрынина


Добрынин провел детство в Москве, в небольшой квартире в доме на Ленинском проспекте, который был построен перед началом Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет музыкант, по его собственному признанию, жил скромно. Он даже посвятил одну из своих песен родительскому дому, в котором прошли его детство и юность.



Лишь в 1995 году артисту удалось обзавестись более просторным жильем. Позже именно в этой квартире прошли съемки программы «Пока все дома». Добрынин с гордостью показывал ведущему просторную кухню и гостиную.

В последние годы Добрынин предпочитал спокойствие Подмосковья суете столичной жизни. В Старой Рузе он купил участок и, под руководством своей жены-архитектора Ирины, построил красивый загородный дом. В интерьере использовались натуральный паркет, дорогая мебель и ручные ковры.
Оформление всех комнат было выполнено в теплых желтых и бежевых оттенках.

Стоимость такого загородного дома риэлторы оценивают примерно в 30 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости/Галина Кмит


Кому достанется наследство Добрынина


Предполагается, что споров о наследстве, скорее всего, не возникнет. Согласно закону, через полгода после гибели Добрынина все его движимое и недвижимое имущество будет разделено между его женой Ириной и дочерью Екатериной Добрыниной-Макгаффи, которая живет в США. Однако несколько лет назад появилась информация о том, что у Добрынина есть внебрачный сын.

Внебрачный сын Добрынина


В начале 70-х, когда Добрынин выступал в оркестре, он встретил девушку по имени Светлана. Между ними разгорелся страстный роман, но после гастролей Вячеслав расстался с избранницей. Спустя много лет Добрынин вновь встретил Светлану, и она призналась ему, что у них есть сын, которого воспитывает её муж.

Сам музыкант не отрицает наличие наследника, о чем упоминается в его автобиографической книге «Доктор Шлягер». Однако имена в книге указаны другие. Несколько лет назад в эфире программы «Малахов» Альберт Штефан, который считает себя внебрачным сыном Вячеслава Добрынина, рассказал свою версию событий.

«В книге Добрынин называет мать Мариной, хотя её имя — Светлана. Тем не менее, в Интернете можно найти архивное интервью с реальными именами. Также в своей книге он упоминает о непризнанном ребенке по имени Алик, что совпадает с тем, как меня называли в детстве», — рассказал возможный наследник композитора.

Однако доказать факт отцовства в эфире программы тогда не удалось, так как Вячеслав Добрынин не предоставил свой биоматериал для сравнения.


Что известно о дочери Добрынина


С 2000-х годов дочь Вячеслава Добрынина проживает в США. Она вышла замуж за режиссера Шейна Макгаффи, с которым познакомилась во времена обучения в университете. Известно, что у наследницы музыканта есть двое детей: дочка София и сын Александр. Внуки Добрынина также имеют планы связать свою жизнь с музыкой.

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6 октября в Раменском состоится фестиваль «Покровская ярмарка»
01 октября 2024, 15:03

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В селе Карпово Раменского городского округа на территории Покровского храма 6 октября пройдёт ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка». Гостей ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт концерт с участием известных коллективов. Для посетителей будут проведены детские игры и забавы, мастер-классы по кузнечному делу, живописи, созданию осенних украшений, прядению на веретене и самопрялке. Кроме того, запланированы интерактивные площадки «Во что играли на Руси» и «Стрельба из лука и арбалета», настольные игры и традиционные развлечения для детей и взрослых.

Атмосферу праздника дополнят артисты на ходулях, контактный зоопарк и другие развлечения. Особенностью фестиваля станет ярмарка, на которой будут представлены разнообразные товары: хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, соленья, варенье, продукты пчеловодства, напитки, сувениры, изделия из кожи, керамика, косметика ручной работы, товары народных мастеров и умельцев.

Также для гостей будет работать полевая кухня, где можно отведать шашлык, а в лавке рыбака попробовать и купить разные виды рыбы.

Начало программы запланировано на 11:30. Вход на мероприятие свободный.

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BBI: Совокупное состояние богатейших бизнесменов России выросло на $30,2 млрд
01 октября 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 миллиарда долларов. Больше других преумножил своё состояние экс-бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.
Такие выводы можно сделать из опубликованных данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. На 1 октября 2024 года их общее состояние оценивается в 360,2 миллиарда долларов. Самым богатым россиянином по-прежнему остаётся владелец «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его состояние выросло на 1,57 миллиарда долларов и теперь составляет 32,6 миллиарда.

Второй и третий участники списка поменялись местами. Вторым теперь стал бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Он с начала года разбогател на 4,27 миллиарда долларов — до 28,2 миллиарда. Это позволило ему обойти в рейтинге совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Его состояние увеличилось «всего» на 2,83 миллиарда и теперь составляет 27,5 миллиарда долларов.

В десятке также бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, разбогатевший больше всех, на 6,22 миллиарда долларов, совладелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), чьё состояние сократилось на 5,51 миллиарда, основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман и бывший фактический владелец «Уралкалия», основной держатель активов футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев.

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«10 лет с Павлом»: Болгар напишет книгу и снимает фильм о жизни с Дуровым
Болгар намерена написать книгу и снять фильм о жизни с Дуровым
01 октября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Urupong

Предполагаемая мать троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар намерена выпустить книгу и снять фильм о жизни с бизнесменом. О творческих планах женщина рассказала на своей странице в соцсетях 1 октября.
«У меня тысячи фотографий и видео, моя переписка и мой личный дневник. Книга скоро выйдет в свет. И я надеюсь, вам понравится фильм о красивой истории любви, которая, к сожалению, закончилась как триллер», — написала подруга Павла Дурова.

По словам Болгар, она уже ведет переговоры с издательствами, которые готовы выпустить книгу про Дурова. Также Ирина обсуждает с продюсерами сценарий документального фильма, куда войдут фото и видео из ее личного архива за 10 лет отношений с Павлом.

А пока Ирина Болгар продолжает делиться подробностями отношений с Павлом Дуровым на своей странице. Недавно она опубликовала очередные семейные фото с Павлом и детьми, и рассказала, как начинались их отношения.

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В Подмосковье восстановили более 500 фасадов многоквартирных домов
01 октября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области с июля по сентябрь восстановили около 500 фасадов многоквартирных домов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Работы проводились под контролем инспекторского состава ведомства. В числе работ – восстановление окраски стен, облицовки цоколя домов. Рабочие устранили не только косметические, но и функциональные дефекты цоколя, заменили облицовочные материалы, провели грунтовку фасадных поверхностей. Все работы проводили по заявкам жителей», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что по вопросам текущего ремонта фасадов следует обращаться в свои управляющие компании и в территориальные отделы Министерства.

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#московская область
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Миллиардер Усманов выиграл суд против немецкого канала ARD
Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD по «подкупу» судей FIE
01 октября 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бизнесмен Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD, который обвинил миллиардера в создании системы подкупа судей Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже. Каналу грозит штраф до €250 тысяч за дальнейшее распространение клеветы.
В августе 2024 года журналист Ханс-Йоахим Зеппельт обвинил бывшего руководителя FIE Усманова в подкупе судей на основе заявления грузинского спортсмена Сандро Базадзе, который проиграл поединок в Париже. Позже президент Федерации фехтования Грузии отозвал заявление спортсмена и официально принес извинения FIE.
«В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением», — цитирует комментарий адвоката Усманова по решению Земельный суд Гамбурга РИА Новости.

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Убил третий инсульт: личная жизнь, карьера и последние часы жизни Вячеслава Добрынина
01 октября 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На 79-м году скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин. Он возглавлял вокальный квартет «Лада», а также выступал в джазовом оркестре Олега Лундстрема и в ВИА «Самоцветы», позже создав собственную группу под названием «Доктор шлягер». О биографии композитора, его личной жизни и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Вячеслав Добрынин: биография


Будущий артист появился на свет 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. В молодости певец носил фамилию матери — Антонов, но в начале своей карьеры выбрал псевдоним Вячеслав Добрынин, чтобы избежать путаницы с другим популярным артистом.

Музыкальное образование он получил в училище имени Октябрьской революции, изучая дирижирование и баян, а также учился на историческом факультете МГУ.

Во время студенческой жизни Добрынин стал поклонником музыки группы The Beatles, вдохновившись которой изменил свой стиль, заменив привычную одежду на джинсы и высокие каблуки, а также начал сочинять собственные песни, подражая битлам. В конце 1960-х годов музыкант вошел в состав вокально-инструментального ансамбля «Орфей» и участвовал в записи миньона ВИА «Веселые ребята», где были включены несколько каверов на хиты британцев. В дальнейшем он сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал свою сольную карьеру, дебютировав в знаменитой программе «Шире круг». Позже, объединившись с музыкантами, с которыми работал много лет, он создал группу «Доктор шлягер», с ней он гастролировал по России и за рубежом. За карьеру Добрынин написал около тысячи песен, среди которых самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану» и «Большая Медведица».

Композитор сотрудничал с другими исполнителями, такими как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова и Маша Распутина.

В 1996 году Добрынину было присвоено звание народного артиста России. В числе его других почетных наград — ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством».


Личная жизнь Вячеслава Добрынина


Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
Артист дважды вступал в брак. Его первой женой стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он встретился в 1970-х годах во время обучения в МГУ. В этом союзе родилась дочь Екатерина, которая в настоящее время живет в США и воспитывает двоих детей — дочь Софию и сына Александра. Вторая жена Добрынина – архитектор Ирина, с которой музыкант связал свою судьбу в 1985 году.


Причины смерти Добрынина


В последние годы жизни Вячеслав Добрынин редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем.

«Все, что в жизни есть у меня – это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить», – рассказывал прежде Вячеслав Добрынин.

Ранее он пережил два инсульта. 26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации Добрынина с подозрением на третий инсульт. Артист находился в тяжелом состоянии. 1 октября супруга артиста сообщила о его смерти. По данным СМИ, он скончался в одной из московских больниц, предварительно, от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.

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Из Клина отправили гуманитарный конвой в Донбасс
01 октября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Очередной гуманитарный конвой отправили в новые регионы России и Курскую и Белгородскую области из подмосковного Клина, работу по сбору и отправке груза возглавила глава городского округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«К этой поездке готовились долго и тщательно, только погрузка заняла несколько дней. Впереди тысячи и тысячи километров. Планируем посетить почти тридцать «точек» встречи, доставить гуманитарный груз нашим ребятам на линии боевого соприкосновения, нашим соотечественниками в пострадавшие от атак районы. Донбасс, Новороссия, Белгородская и Курская области», — сказала Алёна Сокольская.
Отмечается, что в гуманитарный груз вошли генераторы, теплая одежда, сапоги, берцы, продукты, медикаменты, подушки, одеяла, автономные отопительные системы, запчасти для машин, строительные материалы, а также УАЗ «Буханка» и различное дорогостоящее оборудование. Кроме того, конвой везёт 165 маскировочных сетей, которые сплели жители Клина, окопные свечи, антидроновые покрывала, а также письма и открытки от детей и пенсионеров.

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#алёна сокольская
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В ступинском посёлке Усады завершается благоустройство сквера на месте пустыря
01 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Современный сквер создают в посёлке Усады городского округа Ступино на месте пустыря, расположенного рядом со школой, открыть сквер для жителей должны уже на будущей неделе. Ход работ по благоустройству проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями окружного Совета депутатов и общественности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. Работы должны быть завершены на следующей неделе», — сказал Сергей Мужальских.
На территории сквера установят шесть лавочек, урны и обустроят уличное освещение. В центре сквера предусмотрено пространство для установки новогодней ёлки.

Открыть сквер планируется 6 октября.

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#скверы
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«Унижение достоинства»: Адвокат раскрыл, как накажут не выпустившего ребенка в туалет учителя
Адвокат Воропаев: учитель, не выпуская ученика в туалет, нарушает сразу несколько законов
01 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Sneksy

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с многочисленными жалобами на запреты школьникам выходить в туалет, об этом сообщили РИА Новости.
Поводом для обращения стал недавно произошедший случай в одной из подмосковных школ. В Одинцове ученик четвертого класса отпросился в туалет, но учительница отказала в просьбе. Тогда мальчик не выдержал и обмочился на глазах у одноклассников. После произошедшего у ребенка поднялась температура, сейчас он находится на больничном. Мама мальчика пожаловалась в прокуратуру, дело передали в суд.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что учитель не может запретить ученику выйти в туалет во время урока, потому что это прямое нарушение прав ученика.
«Если учитель запрещает ученику выйти в туалет, то он может выйти и без разрешения. Учителя зачастую прикрываются тем, что школа несет ответственность за безопасность детей, пока они там находятся (и это на самом деле так). Если вдруг с ребенком что-то случится по пути из класса до туалета — школа будет виновата, однако это не умоляет прав ученика на посещение туалета во время урока, так как в законе об образовательной деятельности нет на это запрета», — сообщил эксперт.

Он добавил, что подобный запрет нарушает и другие права ученика.
«Российская Федерация охраняет достоинство человека и запрещается унижение человеческого достоинства (21 статья Конституции РФ), соответственно, учитель обязан уважать честь и достоинства ученика (п.3 ч. 1, ст. 48 закона об образовании). Таким образом, ученик имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех проявлений физического и психологического насилия (ч.1 ст. 34 закона об образовании)», — объяснил адвокат.

По словам Павла Воропаева, если ученика не отпустили в туалет или наказали, когда он без разрешения отлучился сам – необходимо писать жалобу в Прокуратуру и местный Департамент образования.
«Если доводы жалобы подтвердятся — администрацию школы оштрафуют, а учитель получит дисциплинарное взыскание, а также возможно привлечение к административной ответственности. Еще с администрации школы возможно в судебном порядке взыскать моральную компенсацию, так как ребенок из-за случившегося испытал моральные и нравственные страдания», — заключил адвокат.

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