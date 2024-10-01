Дочь в США и внебрачный сын: какое наследство оставил композитор Вячеслав Добрынин и как его будут делить

После продолжительной болезни и третьего инсульта на 79-м году жизни ушел из жизни Вячеслав Добрынин — певец, композитор и поэт. По собственному признанию, музыкант жил скромно, однако известно, что артист владел солидным загородным домом в Подмосковье, который был построен под руководством его супруги-архитектора. О том, какое наследство оставил после себя композитор расскажет редакция «Радио 1».