Убил третий инсульт: личная жизнь, карьера и последние часы жизни Вячеслава Добрынина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На 79-м году скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин. Он возглавлял вокальный квартет «Лада», а также выступал в джазовом оркестре Олега Лундстрема и в ВИА «Самоцветы», позже создав собственную группу под названием «Доктор шлягер». О биографии композитора, его личной жизни и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».
Вячеслав Добрынин: биография
Будущий артист появился на свет 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. В молодости певец носил фамилию матери — Антонов, но в начале своей карьеры выбрал псевдоним Вячеслав Добрынин, чтобы избежать путаницы с другим популярным артистом.
Музыкальное образование он получил в училище имени Октябрьской революции, изучая дирижирование и баян, а также учился на историческом факультете МГУ.
Во время студенческой жизни Добрынин стал поклонником музыки группы The Beatles, вдохновившись которой изменил свой стиль, заменив привычную одежду на джинсы и высокие каблуки, а также начал сочинять собственные песни, подражая битлам. В конце 1960-х годов музыкант вошел в состав вокально-инструментального ансамбля «Орфей» и участвовал в записи миньона ВИА «Веселые ребята», где были включены несколько каверов на хиты британцев. В дальнейшем он сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.
В 1986 году Добрынин начал свою сольную карьеру, дебютировав в знаменитой программе «Шире круг». Позже, объединившись с музыкантами, с которыми работал много лет, он создал группу «Доктор шлягер», с ней он гастролировал по России и за рубежом. За карьеру Добрынин написал около тысячи песен, среди которых самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану» и «Большая Медведица».
Композитор сотрудничал с другими исполнителями, такими как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова и Маша Распутина.
В 1996 году Добрынину было присвоено звание народного артиста России. В числе его других почетных наград — ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством».
Личная жизнь Вячеслава Добрынина
Фото: РИА Новости/Виталий АрутюновАртист дважды вступал в брак. Его первой женой стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он встретился в 1970-х годах во время обучения в МГУ. В этом союзе родилась дочь Екатерина, которая в настоящее время живет в США и воспитывает двоих детей — дочь Софию и сына Александра. Вторая жена Добрынина – архитектор Ирина, с которой музыкант связал свою судьбу в 1985 году.
Причины смерти Добрынина
В последние годы жизни Вячеслав Добрынин редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем.
«Все, что в жизни есть у меня – это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить», – рассказывал прежде Вячеслав Добрынин.
Ранее он пережил два инсульта. 26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации Добрынина с подозрением на третий инсульт. Артист находился в тяжелом состоянии. 1 октября супруга артиста сообщила о его смерти. По данным СМИ, он скончался в одной из московских больниц, предварительно, от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.
Читайте также:
Умер легендарный кантри-музыкант и актёр Крис Кристоферсон
Главный штурман ТОФ Евгений Витюнев умер на марафоне «Мосты Владивостока»
«Ушла планета»: актриса Мария Аронова о смерти Романа Мадянова
Анастасия Хохлова