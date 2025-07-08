Аня Покров хочет отсудить у коммуникационного агентства почти 2 млн рублей

08 июля 2025, 11:03

Фото: iStock/AMilkin

Блогер и музыкальная исполнительница Аня Покров (Анна Покровская) решила отсудить у коммуникационного агентства порядка двух миллионов рублей из-за нарушения условий договора. Об этом пишет «Постньюс».





В конце мая блогер подала иск в Арбитражный суд столицы, в котором потребовала взыскать 3 миллиона 355 тысяч рублей с коммуникационного агентства «Апрель». Покров утверждает, что компания нарушила условия двустороннего соглашения.





«Суд принял заявление, однако в конце июня Покровская подала ходатайство о снижении суммы иска до 1 млн 870 тыс. руб. — 1 млн 485 тыс. руб. задолженности по договору и еще 385 тыс. руб. неустойки», — говорится в статье.