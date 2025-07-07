Пожелавшей бойцам СВО «сдохнуть» блогерше назначили новый арест на пять суток
Блогерше из Иркутска, пожелавшей «сдохнуть» бойцам спецоперации на Украине, назначили еще пять суток ареста. Как пишет RT, у нее в крови нашли наркотики, что стало обстоятельством для продления ареста. Женщину хотят лишить родительских прав, добавляют обозреватели.
В июне 35-летнюю жительницу Шелехова доставили в СКР после ее видеозаписей, где она говорила, что «если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», а их дети «будут мучиться». Кроме того, арестованная заявляла, что «не нужно гордиться» Днем России.
Следователи сочли эти высказывания, как подрывающие авторитет ВС РФ. Извиняться за свои слова на допросе она отказалась. Провокационные ролики вызвали широкий общественный резонанс. Когда домой к блогеру пришли полицейские, та не открыла дверь, поэтому сотрудники МЧС вскрыли квартиру. Женщина несколько раз пыталась убежать от правоохранителей. В конце июня ее арестовали на 13 суток.
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