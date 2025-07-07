Пожелавшей бойцам СВО «сдохнуть» блогерше назначили новый арест на пять суток

07 июля 2025, 13:56

Фото: istockphoto/zoka74

Блогерше из Иркутска, пожелавшей «сдохнуть» бойцам спецоперации на Украине, назначили еще пять суток ареста. Как пишет RT, у нее в крови нашли наркотики, что стало обстоятельством для продления ареста. Женщину хотят лишить родительских прав, добавляют обозреватели.