«Не гарантирует счастья»: Мария Погребняк высказалась о значении любви
Блогер Мария Погребняк поделилась мыслями о любви
Блогера Марию Погребняк посетили философские мысли о любви. Девушка поделилась с поклонниками размышлениями о глубокой привязанности и симпатии в своём блоге.
Мария пустилась на откровения о самом прекрасном чувстве на свете, заявив, что за глянцевой картинкой в социальных сетях стоит личный опыт человека.
«Любовь это не только радость, лёгкость, а ещё — испытание, урок и даже боль. Через любовь мы раскрываем уголки души, о которых и не подозревали», — написала Погребняк.Девушка добавила, что окрыляющее чувство, свойственное человеку, учит его ждать, прощать и оставаться верным. Дизайнер отметила, что именно сложности раскрывают истинную ценность любви.
«Любовь не гарантирует счастья каждый день, но делает нас настоящими», — заключила Мария.Ранее Мария Погребняк высказалась об интимных фото Вали Карнавал.