«Не гарантирует счастья»: Мария Погребняк высказалась о значении любви

06 июля 2025, 16:12

Блогер Мария Погребняк поделилась мыслями о любви

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогера Марию Погребняк посетили философские мысли о любви. Девушка поделилась с поклонниками размышлениями о глубокой привязанности и симпатии в своём блоге.





Мария пустилась на откровения о самом прекрасном чувстве на свете, заявив, что за глянцевой картинкой в социальных сетях стоит личный опыт человека.

«Любовь это не только радость, лёгкость, а ещё — испытание, урок и даже боль. Через любовь мы раскрываем уголки души, о которых и не подозревали», — написала Погребняк.

«Любовь не гарантирует счастья каждый день, но делает нас настоящими», — заключила Мария.