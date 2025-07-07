Во Франции неизвестные изнасиловали и ограбили блогершу у неё дома

07 июля 2025, 12:08

Трое мужчин изнасиловали и ограбили блогершу Сорайю Риффи во Франции

Фото: iStock/AnnaStills

Во Франции неизвестные избили, изнасиловали и ограбили блогершу у неё дома. Об этом пишут местные СМИ.