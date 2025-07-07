Во Франции неизвестные изнасиловали и ограбили блогершу у неё дома
Во Франции неизвестные избили, изнасиловали и ограбили блогершу у неё дома. Об этом пишут местные СМИ.
Пару дней назад в дверь 30-летней звезды соцсетей Сорайи Риффи неожиданно постучали. Мужчина по ту стороны представился соседом и заявил, что забыл ключи. Девушка без промедления открыла дверь, что стало для неё роковой ошибкой.
В этот момент в её квартиру ворвались трое вооружённых парней, которые уложили испуганную француженку на пол, избили её и связали. После этого двое из них начали обыскивать дом в поисках ценных вещей, в то время как третий подвергал блогера сексуальному насилию.
Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, в квартире уже никого не было. Она обратилась в полицию, начались поиски грабителей.
Отмечается, что всё произошло в престижном районе.
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