АО «Новая Мода», заменившая Zara, проиграла Воронежской таможне 78 млн рублей

04 декабря 2025, 13:29

Фото: iStock/AMilkin

Российская компания АО «Новая Мода», которая ранее входила в структуру испанской группы Inditex, управляющая брендами Maag, Dub, Ecru и Vilet, не выплатила все необходимые пошлины на Воронежской таможне. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, спор в суде возник из-за того, что при импорте товаров АО «Новая Мода» указало таможенную стоимость ниже реальной.





«Служба контроля посчитала, что заменившая Zara "Новая Мода" не учла ряд обязательных платежей, в том числе за использование бренда, технологий и программного обеспечения. В результате таможня насчитала еще 78 млн руб. пошлин и НДС», — говорится в материале.