АО «Новая Мода», заменившая Zara, проиграла Воронежской таможне 78 млн рублей
Российская компания АО «Новая Мода», которая ранее входила в структуру испанской группы Inditex, управляющая брендами Maag, Dub, Ecru и Vilet, не выплатила все необходимые пошлины на Воронежской таможне. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, спор в суде возник из-за того, что при импорте товаров АО «Новая Мода» указало таможенную стоимость ниже реальной.
«Служба контроля посчитала, что заменившая Zara "Новая Мода" не учла ряд обязательных платежей, в том числе за использование бренда, технологий и программного обеспечения. В результате таможня насчитала еще 78 млн руб. пошлин и НДС», — говорится в материале.
Суд первой инстанции признал решение таможни законным. На последующих этапах его также оставили в силе. Таким образом, все судебные инстанции признали законными выводы Воронежской таможни.