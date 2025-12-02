Victoria's Secret зарегистрировала бренд в России до 2034 года

02 декабря 2025, 13:36

Фото: iStock/Azat_ajphotos

Американская компания Victoria's Secret оформила одноимённый товарный знак в Роспатенте. Исключительные права действуют до 2034 года и охватывают несколько категорий продукции, включая подарочные карты, бижутерию и сумки.