Victoria's Secret зарегистрировала бренд в России до 2034 года
Американская компания Victoria's Secret оформила одноимённый товарный знак в Роспатенте. Исключительные права действуют до 2034 года и охватывают несколько категорий продукции, включая подарочные карты, бижутерию и сумки.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», документы подтверждают регистрацию по классам международной классификации товаров и услуг № 9, 14, 16, 18 и 35. Это позволяет производить и продавать разнообразные товары под брендом на территории России.
Ранее бренд ушёл с российского рынка, но регистрация товарного знака даёт компании юридическую защиту и возможность вернуть или развивать линейку продукции в будущем.
