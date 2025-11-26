Глава лиги Hardcore FC Сульянов потерял контроль над компанией
Глава поп-ММА-промоушена Hardcore Анатолий Сульянов потерял контроль над компанией HFC, сообщает «Постньюс».
По данным издания, в ЕГРН юридических лиц удалили все данные прежнего руководства и доверенных лиц. На сегодняшний день единственным уполномоченным представителем общества является ликвидатор Сергей Сергеенко.
«Прежняя команда HFC полностью лишилась права принимать управленческие решения. В дальнейшем юридическая судьба промоушена будет определяться конкурсным управляющим и внешним ликвидатором», — говорится в материале.
Отмечается, что ликвидатор обладает правами вести дела, связанные с компанией.
Примечательно, что организация исправила данные о недостоверном адресе, а также внесла новую информацию о сотрудниках. Кроме того, выполнены все необходимые формальные процедуры.