Достижения.рф

Глава лиги Hardcore FC Сульянов потерял контроль над компанией

Фото: iStock/Talaj

Глава поп-ММА-промоушена Hardcore Анатолий Сульянов потерял контроль над компанией HFC, сообщает «Постньюс».



По данным издания, в ЕГРН юридических лиц удалили все данные прежнего руководства и доверенных лиц. На сегодняшний день единственным уполномоченным представителем общества является ликвидатор Сергей Сергеенко.

«Прежняя команда HFC полностью лишилась права принимать управленческие решения. В дальнейшем юридическая судьба промоушена будет определяться конкурсным управляющим и внешним ликвидатором», — говорится в материале.

Отмечается, что ликвидатор обладает правами вести дела, связанные с компанией.

Примечательно, что организация исправила данные о недостоверном адресе, а также внесла новую информацию о сотрудниках. Кроме того, выполнены все необходимые формальные процедуры.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0