В США спустя 17 лет нашли разбившийся самолет и скелет пассажира в нем

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В США нашли обломки разбившегося 17 лет назад небольшого самолета, а внутри него — останки одного из пассажиров. Об этом сообщает Associated Press. Потерпевший крушение борт обнаружили на дне озера Гурон, говорится в материале.
По данным издания, самолет рухнул в озеро в августе 2007 года, на его борту находился 56-летний Брук Стауффер-младший и его невеста Карен Доддс, сидевшая за рулем. Отмечается, что тело женщины удалось найти спустя два месяца после катастрофы, так же на дне водоема, но сам самолет обнаружили лишь спустя 17 лет.
Семья пропавшего мужчины в 2023 году обратилась за помощью к частному поисковому отряду, который и смог найти обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан, расположенного на Гуроне, пишут в статье.
Внутри самолета водолазы нашли скелет, а экспертиза позже подтвердила, что он принадлежит Стауфферу-сладшему.
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Семья пропавшего мужчины в 2023 году обратилась за помощью к частному поисковому отряду, который и смог найти обломки самолета недалеко от острова Буа-Блан, расположенного на Гуроне, пишут в статье.
Внутри самолета водолазы нашли скелет, а экспертиза позже подтвердила, что он принадлежит Стауфферу-сладшему.
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Данил Пономарев