Amur Mash: в Приморье разбился легкомоторный самолет Bristell с двумя туристами

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В Приморское крае разбился легкомоторный самолет Bristell NG-5, на котором находились двое туристов из Омска. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. Крушение произошло на Лысой горе Серебряного перевала, говорится в публикации.
По данным издания, путешественникам помешал приземлиться густой туман, их ждали на аэродроме «Новороссия» сегодня утром, 6 августа, но в какой-то момент связи пропала.
Указывается, что крушение зафиксировали военные диспетчеры, борт упал на Лысой горе, высота которой около двух километров. По информации издания, одна из туристов училась на частного пилота.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии у Медового водопада в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Один человек из двух, находившихся на борту, погиб.
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Указывается, что крушение зафиксировали военные диспетчеры, борт упал на Лысой горе, высота которой около двух километров. По информации издания, одна из туристов училась на частного пилота.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкессии у Медового водопада в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Один человек из двух, находившихся на борту, погиб.
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Данил Пономарев