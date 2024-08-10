Стала известна информация о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

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На борту самолета, потерпевшего крушение в Бразилии, находился экипаж из четырех человек и 57 пассажиров. Информацию о количестве людей на борту самолета обнародовало издание G1.
Ранее сообщалось, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет вылетел из Каскавела в направлении Гуарульюс и разбился недалеко от города Виньеду.
68-местный двухмоторный пассажирский самолет разбился в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно данным летных наблюдений, за минуту до крушения самолет находился на высоте 17 200 футов.
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Александр Климов