Самолет Fouga Magister разбился во время авиашоу на юге Франции

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На юге Франции разбился самолет Fouga Magister, который принадлежал французскому авиаклубу. Инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов, на глазах у сотни зрителей и участников 16 августа.
Все случилось в тот момент, когда пилоты выполняли показательные маневры в воздухе, сообщает французское издание Figaro. Точные причины крушения пока не сообщаются. Местные СМИ информируют, что коллекционный самолет упал в море у побережья Лаванду. Крушение произошло около18.00 по московскому времени.
О наличии жертв пока неизвестно. По предварительной информации, пилот не смог катапультироваться, поскольку самолет не оборудован специальным креслом.
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Лия Мурадьян