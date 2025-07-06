«Апокалипсис цифровой эпохи»: Симоньян закончила работу над главной книгой своей жизни

06 июля 2025, 05:46

Симоньян объявила о завершении работы над главным трудом ее жизни

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян завершила работу над романом «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Журналист назвала его главным трудом своей жизни. Об этом Симоньян сообщила в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.





По её словам, произведение представляет собой интерпретацию библейского Апокалипсиса, переложенную на современные реалии.





«И когда я говорю — Апокалипсис, я не имею в виду, что все рухнет и все пропало. Это очень оптимистичная книга, в первую очередь. Апокалипсис — просто это второе название «Откровения Иоанна», последней части Библии. Но давайте вспомним, чем она заканчивается? Она заканчивается тем, что все будет хорошо», — отметила Симоньян.