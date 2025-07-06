Депутат раскрыл новую обязанность врачей при работе с потенциально опасными пациентами
Огуль: С 1 марта врачи обязаны докладывать о пациентах с психическими расстройствами
С 1 марта 2025 года врачи в России обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, чьё поведение, по профессиональному медицинскому заключению, представляет угрозу для окружающих. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью РИА Новости.
Закон касается только лиц с хроническими психическими расстройствами, чьё состояние специалисты подтвердили как потенциально опасное.
«С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами», — сказал Огуль.Для таких граждан вводится активное диспансерное наблюдение, позволяющее контролировать их здоровье и предотвращать риски. Уточняется, что Минздрав утвердил чёткие критерии оценки, исключающие произвольное толкование нормы.
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По словам Огуля, мера направлена на защиту общества и самих пациентов, не ущемляя их права.
«Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации», — добавил он.Парламентарий подчеркнул, что закон балансирует безопасность, гуманность и медицинскую этику.