Депутат раскрыл новую обязанность врачей при работе с потенциально опасными пациентами

06 июля 2025, 05:28

Огуль: С 1 марта врачи обязаны докладывать о пациентах с психическими расстройствами

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

С 1 марта 2025 года врачи в России обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, чьё поведение, по профессиональному медицинскому заключению, представляет угрозу для окружающих. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью РИА Новости.





Закон касается только лиц с хроническими психическими расстройствами, чьё состояние специалисты подтвердили как потенциально опасное.





«С 1 марта 2025 года в России вступил в силу важный закон, направленный на профилактику общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами», — сказал Огуль.

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«Граждане, которым требуется помощь, получат ее в полном объеме, а врачи и правоохранители смогут оперативно реагировать на потенциально опасные ситуации», — добавил он.