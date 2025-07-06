06 июля 2025, 03:19

Симоньян: Гражданскую общность формирует изучение истории страны, а не рисования

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео Telegram @msimonyan_literature)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила о катастрофическом качестве преподавания истории в российских школах. В эфире программы «Право знать» на ТВЦ она подчеркнула, что именно история формирует гражданское единство, однако этот придмет преподается «самоубийственно плохо».







«Общность гражданскую формирует история, а не рисование, пение и «Окружающий мир». Это что, не очевидно? Это же очевидно. До шестого класса ни одного урока русской истории», — поразилась журналист.

Маргарита Симоньян (Фото: кадр из видео Telegram @msimonyan_literature)



«Это просто чушь (...) не приносит ничего, кроме колоссальной траты времени. Ну нет, мы не можем заменить ее на изучение родной истории с первого класса, на чём я настаиваю много лет. Почему не можем? Не знаю, не знаю», — рассуждала она.