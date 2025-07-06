«Самоубийственно плохо»: Симоньян возмутилась преподаванием истории в школах
Симоньян: Гражданскую общность формирует изучение истории страны, а не рисования
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила о катастрофическом качестве преподавания истории в российских школах. В эфире программы «Право знать» на ТВЦ она подчеркнула, что именно история формирует гражданское единство, однако этот придмет преподается «самоубийственно плохо».
«Общность гражданскую формирует история, а не рисование, пение и «Окружающий мир». Это что, не очевидно? Это же очевидно. До шестого класса ни одного урока русской истории», — поразилась журналист.Симоньян привела личный пример: её дочь, закончившая 5 класс, детально изучила древние цивилизации, но мало что может сказать о Петре I, Екатерине II или истории Крыма.
У Маргариты создается впечатление, что сейчас дети до 12-13 лет лишены системных знаний о родной стране, несмотря на введение «разговоров о важном». При этом уже со 2 класса школьники учат английский, а с 1 класса тратят время на проекты по предмету «Окружающий мир» — его Симоньян назвала его довольно бесполезным. По ее словам, задания для детей обычно представляют собой поиск и наклеивание тех или иных предметов, фотографий, но на этом все.
«Это просто чушь (...) не приносит ничего, кроме колоссальной траты времени. Ну нет, мы не можем заменить ее на изучение родной истории с первого класса, на чём я настаиваю много лет. Почему не можем? Не знаю, не знаю», — рассуждала она.Симоньян также выделила, что преподавание истории ведётся «невыносимо... самоубийственно плохо», а это угрожает будущему всей страны.