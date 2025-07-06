МЧС: Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края

06 июля 2025, 04:47

Фото: Telegram-канал МЧС Забайкальского края @zabmchs

Самолёт АН-2 авиационной организации ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе Забайкальского края. Предварительно, шесть человек получили травмы, погибших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Забайкальского края».