МЧС: Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Читинском районе Забайкальского края
Самолёт АН-2 авиационной организации ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Читинском районе Забайкальского края. Предварительно, шесть человек получили травмы, погибших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЧС Забайкальского края».
Инцидент произошёл в районе СНТ «Топограф» спустя 16 минут после взлёта АН-2. На борту самолета находились 10 парашютистов и 1 член экипажа. Возгорания зафиксировано не было.
На месте работают 37 спасателей и 12 единиц техники, включая 13 сотрудников и 4 единицы техники от МЧС.
Ранее «Радио 1» передавало, что шестилетняя девочка утонула в реке Сердоба в Сердобском районе Пензенской области. Погибшая пыталась помыть ноги, стоя на мостике, но упала в воду. Сообщение о трагедии поступило в субботу (19:55 по московскому времени).
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