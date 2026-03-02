Apple анонсировала самый дешевый iPhone в линейке бренда
Apple представила iPhone 17e — самый доступный смартфон в текущей линейке бренда. Стоимость устройства осталась на уровне предыдущей модели и составляет 599 долларов за версию с 256 ГБ памяти.
iPhone 17e стал преемником 16e, который после анонса был снят с продажи. Новинка дешевле базового iPhone 16, цена которого начинается от 699 долларов.
Смартфон получил процессор A19, 8 ГБ оперативной памяти и новый модем C1X, ранее использованный в iPhone Air. Устройство оснащено 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR с частотой 60 Гц и защитным покрытием Ceramic Shield 2. Основная камера — 48 Мп Fusion с двукратным оптическим увеличением. Впервые для модели серии e добавлена поддержка MagSafe. Мощность проводной зарядки составляет 20 Вт, беспроводной — 15 Вт.
Также компания анонсировала новый iPad Air с процессором M4 и 8 ГБ оперативной памяти. Планшет поддерживает Wi-Fi 6E. Цена 11-дюймовой версии начинается от 599 долларов, 13-дюймовой — от 799 долларов.
