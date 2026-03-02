Apple анонсировала самый дешевый iPhone в линейке бренда

02 марта 2026, 17:56

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Apple представила iPhone 17e — самый доступный смартфон в текущей линейке бренда. Стоимость устройства осталась на уровне предыдущей модели и составляет 599 долларов за версию с 256 ГБ памяти.