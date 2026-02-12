У туристки взорвался новый iPhone 17 Pro Max
У русскоговорящей туристки в Саудовской Аравии новый iPhone 17 Pro Max загорелся всего через несколько часов после покупки. Об этом пишет Mash.
По словам девушки, из‑за устройства начался пожар, который уничтожил брендовые сумки, вещи и технику примерно на два миллиона рублей. Мама двоих детей Элиза рассказывает, что радость от покупки длилась недолго. Спустя примерно три часа после распаковки смартфон начал дымиться, а затем вспыхнул.
Элиза обратилась в Apple с требованием заменить устройство, однако, по её словам, компенсировать сопутствующий ущерб компания отказалась. В полиции, утверждает девушка, подтвердили, что возгорание началось из‑за смартфона. Сейчас она добивается как минимум возврата денег за iPhone.
24 января сообщалось о взрыве телефона в подмосковном Одинцово.
