У туристки взорвался новый iPhone 17 Pro Max

12 февраля 2026, 15:07

В Саудовской Аравии у русскоговорящей туристки взорвался новый iPhone 17 Pro Max

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

У русскоговорящей туристки в Саудовской Аравии новый iPhone 17 Pro Max загорелся всего через несколько часов после покупки. Об этом пишет Mash.