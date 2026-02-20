Названы самые популярные бренды смартфонов

20 февраля 2026, 14:22

CR: Apple и Samsung стали самыми популярными производителями смартфонов в Европе

Фото: iStock/Pinkypills

Компания Apple вновь захватила лидерство на рынке смартфонов Европы в 2025 году, согласно отчету Counterpoint Research. В четвертом квартале продажи выросли на 2 процента по сравнению с прошлым годом. Основными факторами этого роста стали высокие поставки от Apple, Samsung и Honor. Об этом пишет РИА Новости.