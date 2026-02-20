Названы самые популярные бренды смартфонов
Компания Apple вновь захватила лидерство на рынке смартфонов Европы в 2025 году, согласно отчету Counterpoint Research. В четвертом квартале продажи выросли на 2 процента по сравнению с прошлым годом. Основными факторами этого роста стали высокие поставки от Apple, Samsung и Honor. Об этом пишет РИА Новости.
Apple завершила квартал с долей 33 процента, увеличив свою позицию с 31 процента в конце 2024 года. Samsung следит за ней с долей 29 процентов, что на один процент выше, чем годом ранее. На третьем месте расположилась Xiaomi, чья доля снизилась с 18 до 16 процентов. Бренды Honor и Realme заняли четвертое и пятое места с долями 4 и 3 процента соответственно.
Заместитель директора CR Ян Стрыяк отметил, что несмотря на экономические трудности, 2025 год оказался успешным для поставок смартфонов. Однако аналитики предсказывают сложные времена для отрасли из-за дефицита оперативной памяти.
