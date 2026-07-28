Apple обогнала Nvidia и вновь стала самой дорогой компанией в мире
Корпорация Apple вернула себе статус самой дорогой компании в мире, опередив производителя чипов Nvidia. Об этом свидетельствуют данные биржи.
В ходе торгов стоимость акций Apple увеличилась более чем на 1% — цена одной бумаги достигла 336,91 доллара. Благодаря этому рыночная капитализация корпорации составила 4,948 триллиона долларов. В то же время акции Nvidia потеряли в цене почти 5%, опустившись до 196,51 доллара, а капитализация компании снизилась до 4,76 триллиона долларов.
17 июля Apple ненадолго опередила Nvidia по уровню капитализации, однако лидерство американской компании продержалось меньше суток. Как сообщает Bloomberg, причиной временного выхода Apple на первую строчку стал отток инвестиций из технологического сектора. В частности, на ситуацию повлияло падение котировок акций Nvidia.
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