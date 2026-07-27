Назвали два самых популярных российских города рядом с морем

27 июля 2026, 20:47

Калининград и Петербург — самые популярные города недалеко от моря

Фото: istockphoto/NataliPopova

Аналитики платформы «Дзен» составили рейтинг российских городов у моря, которые чаще всего привлекают внимание пользователей в День ВМФ, прошедший 26 июля. Эксперты раскрыли подробности.