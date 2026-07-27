Назвали два самых популярных российских города рядом с морем
Аналитики платформы «Дзен» составили рейтинг российских городов у моря, которые чаще всего привлекают внимание пользователей в День ВМФ, прошедший 26 июля. Эксперты раскрыли подробности.
Как сообщает «Газета.Ru», знакомившаяся с результатами исследования, безусловным лидером запросов стал Калининград. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Кронштадт. Высокий уровень интереса зафиксировался к Владивостоку, Мурманску и Архангельску, замкнувшим топ популярных направлений.
Согласно данным, интерес к Калининграду формируется за счет комплексного туристического предложения: пользователи ищут информацию не только о пляжах Балтийского моря и курортах вроде Зеленоградска и Светлогорска, но и о Куршской косе, архитектурном наследии и локальной гастрономии. Город воспринимается аудиторией как самостоятельный центр культурно-городского туризма.
Санкт-Петербург и Кронштадт, в свою очередь, оказались в центре внимания в контексте военно-морской истории. Читателей интересуют набережные, корабли-музеи, фортификационные сооружения и прогулочные маршруты по Финскому заливу. Отмечается, что на фоне состоявшегося Дня ВМФ заметно выросла частота упоминаний Кронштадта в материалах о флотских традициях и исторических объектах.
На Дальнем Востоке главным фокусом внимания стал Владивосток с его бухтами, мостами, видами на Тихий океан и островом Русский. Мурманск привлекает читателей как арктические ворота, отправная точка для путешествий к Териберке и Баренцеву морю, а Архангельск — благодаря ассоциациям с северным мореплаванием, деревянным зодчеством и экспедициями по Русскому Северу. В исследовании подчеркивается, что особый интерес у пользователей вызывают практические маршруты у воды: маяки, старые порты, видовые площадки и готовые сценарии для однодневных и двухдневных поездок.
Кроме того, значительная часть запросов касается локальной кухни. Гастрономическая составляющая становится важным драйвером интереса: в материалах о морских городах аудитория активно ищет информацию о балтийской и северной рыбе, дальневосточных морепродуктах, рыбных рынках, крабах и ресторанах с видом на акваторию. Аналитики отмечают, что еда перестала быть второстепенной темой, превратившись в полноценную часть туристического бренда приморских городов.
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