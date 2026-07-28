Кадыров ответил на вбросы о дефиците продовольствия в Чечне

28 июля 2026, 00:51

Кадыров опроверг сведения о дефиците продуктов в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о возможном дефиците продуктов и товаров первой необходимости в регионе. Об этом он рассказал в своём Телеграм-канале.





Распространяемые в интернете слухи о надвигающемся дефиците, по его словам, являются не более чем выдумкой. Такие вбросы делают лица, которые намеренно стремится нагнетать обстановку, заявил Кадыров.



Он также заверил, что запасов товаров в республике достаточно. Кроме того, глава региона отметил небольшие проблемы с уборочной кампанией в некоторых районах из-за неблагоприятных погодных условий. Однако в целом сбор урожая идёт в соответствии с планом.



«Уже убрано 120 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 369 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара», — сообщил политик.