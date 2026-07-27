Переехавшая из Латвии в Псков беженка развеяла мифы о Европе
Жительница Пскова, ранее покинувшая Латвию из-за русофобской политики и сноса памятников, раскритиковала стереотипы российской молодежи о Европе. Об этом стало известно 26 июля.
В интервью РИА Новости Елизавета рассказала, что многие молодые люди искренне верят в мифы о всеобщей образованности европейцев и отсутствии там социальных проблем, таких как алкоголизм. Однако, по ее наблюдениям, европейское общество неоднородно, а качество медицины в Латвии оставляет желать лучшего: попасть к терапевту сложно, а за ложный вызов скорой помощи могут выставить счет. Девушка отметила, что в России граждане привыкли к более высокому уровню и выбору медицинских услуг.
Ранее украинская беженка зарезала маленького сына в Италии. Преступление она совершила кухонным ножом.
Кроме того, в США женщина с Украины погибла после нападения бездомного. Подробности в нашем материале.
Читайте также: