Apple по требованию властей Китая удалила WhatsApp и Threads из загрузки

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Компания Apple удалила мессенджер WhatsApp, сервис Threads, принадлежащие корпорации Meta, а также мессенджер Telegram из своего онлайн-магазина AppStore в Китае, сообщает портал 9to5Mac.
По информации портала, власти этой страны потребовали удалить эти приложения из AppStore. Они объяснили свое решение соображениями национальной безопасности.
Представители Apple отметили, что компания обязана соблюдать законы стран, в которых она работает, даже если не согласна с ними. Они также подчеркнули, что невыполнение требований КНР могло бы привести к закрытию AppStore на территории этой страны.
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