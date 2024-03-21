Bloomberg: В США обвинили Apple в нарушении антимонопольного законодательства

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Министерство юстиции США готовит иск против корпорации Apple с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет третий случай за 14 лет, когда власти США уличают Apple в нарушениях антимонопольного законодательства.
Как уточняют в Конгрессе США, обвинения связаны с фактом блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.
Кроме того, минюст США уже подал иск на Google за монополизацию. Эти действия происходят в рамках программы президента Байдена по борьбе с американскими технологическими гигантами.
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Как уточняют в Конгрессе США, обвинения связаны с фактом блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.
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Мария Федоровцева