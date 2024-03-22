Минюст США обвинил Apple в том, что компания монополизировала рынок смартфонов

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Министерство юстиции США и генеральные прокуроры сразу шестнадцати американских штатов подали иск в отношении компании Apple Inc., обвинив её в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Мы утверждаем, что Apple использует стратегию, основанную на антиконкурентном поведении, которое наносит ущерб как потребителям, так и разработчикам», — отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд (именно генпрокурор, по американским законам, является главой Минюста).Поданный иск утверждает, что Apple вовсю использует своё доминирующее положение на рынке смартфонов и мобильных приложений, тем самым ограничивая владельцам iPhone возможность поменять свои устройства, или же начать использовать продукты других производителей.
Ранее американские пользователи Apple подали в суд Северной Калифорнии на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов в пользу фирменного продукта Apple Inc. — iCloud. Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.
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