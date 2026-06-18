Apple повысит цены на продукцию из-за дефицита микросхем памяти

18 июня 2026, 03:24

Фото: istockphoto/Wirestock

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил о намерении компании поднять цены на свою продукцию. По его словам, таким образом получится компенсировать возросшие расходы из‑за резкого подорожания микросхем памяти и накопителей.





Издание WSJ отмечает, что Кук не раскрыл ни точных сроков грядущего повышения цен, ни перечня конкретных продуктов, которые оно затронет. При этом следующий крупный релиз компании ожидается в сентябре — тогда Apple планирует представить линейку смартфонов iPhone 18.



«Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — заявил Кук.