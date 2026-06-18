Apple повысит цены на продукцию из-за дефицита микросхем памяти
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил о намерении компании поднять цены на свою продукцию. По его словам, таким образом получится компенсировать возросшие расходы из‑за резкого подорожания микросхем памяти и накопителей.
Издание WSJ отмечает, что Кук не раскрыл ни точных сроков грядущего повышения цен, ни перечня конкретных продуктов, которые оно затронет. При этом следующий крупный релиз компании ожидается в сентябре — тогда Apple планирует представить линейку смартфонов iPhone 18.
«Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромное повышение цен и стараемся защитить наших клиентов от этого повышения, но ситуация стала неустойчивой», — заявил Кук.
Микросхемы памяти играют ключевую роль в работе большинства современных устройств. Они используются в смартфонах, ноутбуках, игровых приставках, медицинском оборудовании и даже автомобилях, подчёркивает издание.