Цены на черешню в России резко пошли вниз
С началом сбора черешни цены на эту сезонную ягоду в российских торговых сетях пошли вниз. Как рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, за последние две недели ее стоимость сократилась на 24%, составив 610 рублей за килограмм.
Эксперт пояснил, что в этом году из‑за прохладной весны сбор урожая сдвинулся ближе к июню. В конце мая цена на черешню достигала 800 рублей за килограмм, но с поступлением первых отечественных партий на прилавки стоимость заметно снизилась. По словам Богданова, подобная динамика типична для всех сезонных ягод: с появлением российского урожая предложение на рынке расширяется, что закономерно ведет к корректировке цен.
Сейчас на прилавках российских магазинов можно найти от одной до четырех разновидностей черешни. Помимо отечественной, представлены ягоды из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети активно наращивают сотрудничество с российскими производителями, что позволит по мере развития сезона предлагать покупателям более широкий ассортимент ягод по доступным ценам, добавил председатель АКОРТ.
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