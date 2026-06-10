Цены на черешню в России резко пошли вниз

10 июня 2026, 03:54

АКОРТ: черешня в России подешевела на 24% за две недели

Фото: istockphoto/Anna Pustynnikova

С началом сбора черешни цены на эту сезонную ягоду в российских торговых сетях пошли вниз. Как рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, за последние две недели ее стоимость сократилась на 24%, составив 610 рублей за килограмм.