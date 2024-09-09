Apple представила новый iPhone 16

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Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция велась на сайте корпорации.
В этом году поколение традиционно состоит из четырёх моделей. Смартфоны изготовлены из алюминия и титана.
Базовый iPhone 16 и Plus поступят в продажу в пяти цветах – чёрный, белый, розовый, сиреневый и мятный, а титановые Pro представлены в четырёх оттенках – черный, так называемый desert titanium, и два оттенка серого.
В новой версии смартфонов появилась возможность искать информацию о местах, просто делая фотографии. А также автоматически заносить в календарь расписание событий, которые были засняты на уличной рекламе.
Кроме того, последние модели оснащены собственным искусственным интеллектом Apple Intelligence.
Цены на новые iPhone начинаются от 799 долларов (73 508 рублей) за базовую модель и доходят до 1 199 долларов (110 308 рублей) за модель Pro.
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Базовый iPhone 16 и Plus поступят в продажу в пяти цветах – чёрный, белый, розовый, сиреневый и мятный, а титановые Pro представлены в четырёх оттенках – черный, так называемый desert titanium, и два оттенка серого.
В новой версии смартфонов появилась возможность искать информацию о местах, просто делая фотографии. А также автоматически заносить в календарь расписание событий, которые были засняты на уличной рекламе.
Кроме того, последние модели оснащены собственным искусственным интеллектом Apple Intelligence.
Цены на новые iPhone начинаются от 799 долларов (73 508 рублей) за базовую модель и доходят до 1 199 долларов (110 308 рублей) за модель Pro.
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Анастасия Чинкова