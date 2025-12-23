Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России

23 декабря 2025, 16:09

Фото: iStock/huettenhoelscher

Шведская компания Volvo, ранее ушедшая с российского рынка, подала заявки на регистрацию трёх товарных знаков в Роспатенте. Это следует из данных электронной базы ведомства, которые изучило РИА Новости.