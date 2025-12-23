Volvo подала заявки на регистрацию трех товарных знаков в России
Шведская компания Volvo, ранее ушедшая с российского рынка, подала заявки на регистрацию трёх товарных знаков в Роспатенте. Это следует из данных электронной базы ведомства, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, в декабре 2025 года организация подала заявки на логотип компании, а также обозначения «Volvo» и «Volvo Penta». Заявителем указана компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ».
В случае регистрации товарных знаков Volvo сможет продавать в России автомобили разных классов, катера и яхты, а также запчасти. Кроме того, компания получит право оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.
Читайте также: