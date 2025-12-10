McDonald’s зарегистрировал в России бренд своего университета

10 декабря 2025, 13:37

Фото: iStock/Robert Way

Американская корпорация McDonald’s оформила в Роспатенте товарный знак «Hamburger University». Регистрация даёт компании право проводить образовательные программы и выпускать методические материалы, несмотря на прекращение деятельности сети в России.