McDonald’s зарегистрировал в России бренд своего университета
Американская корпорация McDonald’s оформила в Роспатенте товарный знак «Hamburger University». Регистрация даёт компании право проводить образовательные программы и выпускать методические материалы, несмотря на прекращение деятельности сети в России.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», McDonald’s зарегистрировал товарный знак по классу МКТУ №41, что позволяет компании оказывать образовательные услуги и распространять учебные издания. Документы Роспатента подтверждают, что оформление прошло уже после ухода сети с российского рынка и передачи ресторанов под новый бренд. Регистрация касается исключительно нематериальных прав и не означает возобновления работы компании в стране.
Учебный центр «Hamburger University» появился в Москве в 2019 году и стал первым подобным кампусом McDonald’s в Восточной Европе. Там проводили обучение менеджеров и будущих руководителей ресторанов, а выпускники получали дипломы, признаваемые внутри сети по всему миру. После начала СВО университет, как и сама корпорация, прекратил деятельность в России.
