Концерн Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Mercedes-Benz, ранее покинувший российский рынок, зарегистрировал в России товарный знак. Это следует из данных электронной базы Роспатента, которые изучило РИА Новости.
По документам, заявку подали в сентябре, после чего ведомство вынесло положительное решение о регистрации. Это дает компании возможность выпускать и продавать в стране автомобили, а также реализовывать автозапчасти.
Mercedes-Benz Group AG (прежнее название — Daimler AG) — один из крупнейших автопроизводителей мира, основанный в 1883 году. О намерении уйти из России концерн объявил в 2022 году.
10 декабря сообщалось, что McDonald’s зарегистрировал в России бренд своего университета.
