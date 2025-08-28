Арабские и азиатские охотники шантажируют российских орнитологов убийством птиц
Охотники из Азии и арабских стран шантажируют российских орнитологов убийством птиц. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Птиц из России ловят в Саудовской Аравии, Йемене, Казахстане, Китае, Пакистане, Монголии и на севере Африки. Откуда птица, становится понятно с помощью специального кольца. Когда охотники узнают о том, что орлы и соколы из России, то они начинают шантажировать орнитологов, требуя с них около 1500 долларов за птицу. В противном случае пернатых убивают.
Птиц без спецметок продают на рынке или шейхам. Еще в начале десятых в Багдаде были найдены около 800 пойманных хищных птиц.
Читайте также: