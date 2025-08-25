Армянские власти ответили на сообщения о развороте сотен фур с фруктами для РФ

25 августа 2025, 12:34

Министр Папоян опроверг информацию о развороте армянских фур на въезде в РФ

Фото: istockphoto/Apriori1

Министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсетях опроверг заявление депутата от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан; Հայաստան) Гарника Даниеляна о том, что якобы сотни грузовиков с армянскими фруктами, направлявшиеся в Россию, были развернуты на границе с Грузией.