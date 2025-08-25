Армянские власти ответили на сообщения о развороте сотен фур с фруктами для РФ
Министр экономики Армении Геворг Папоян в соцсетях опроверг заявление депутата от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан; Հայաստան) Гарника Даниеляна о том, что якобы сотни грузовиков с армянскими фруктами, направлявшиеся в Россию, были развернуты на границе с Грузией.
Папоян привёл цифры: в августе в Россию въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, тогда как из Грузии вернулись лишь 4 машины. В обращении к Даниеляну министр подчеркнул, что «врать нехорошо».
Ранее, 24 августа, Даниелян заявил, что сотни фур со сливами, персиками и виноградом, которые шли в Россию через Грузию, возвращаются обратно — якобы их разворачивают на КПП «Верхний Ларс» на грузино‑российской границе.
Он также отметил, что из‑за этих проблем аграрии терпят крупные убытки, а другие грузовики, например со стройматериалами, испытывают сложности из‑за тщательных проверок при въезде в Россию.
Читайте также: