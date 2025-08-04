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Зоопарк в Дании призвал жителей пожертвовать домашних животных на корм хищникам

Фото: iStock/Seyms

Руководство зоопарка в Дании обратилось к местным жителям с необычной просьбой – сдавать домашних животных на корм хищникам. Об этом сообщает немецкая газета «Stern».



Речь идёт о зоопарке в городе Ольборг. В этом году там приняли уже 137 кроликов, а также старых и больных животных, включая лошадей. Такой подход помогает обеспечить естественное питание для хищных животных в условиях зоопарка.

При этом отмечается, что все домашние питомцы будут «мягко усыплены» обученным персоналом, чтобы избежать страданий.

Практика кормления одних животных другими давно распространена в зоопарках и служит одной из форм поддержания естественного баланса и здоровья хищников.

Анастасия Чинкова

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