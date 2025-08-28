Суд в Москве запретил порнографию со священниками и монахинями

28 августа 2025, 15:35

Фото: iStock/AnnaStills

Преображенский районный суд Москвы запретил порнографию со священниками и монахинями из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».





Заседание о запрете порнографических материалов прошло в конце июля. Тогда Преображенский районный суд разбирал иск от прокуратуры, в котором указывалось три ссылки на порно-видео с монахинями и священниками.





«В материалах суда указано, что на сайтах показаны «ролики порнографического характера, демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с религиозным символом, с использованием церковной (обрядовой) атрибутики», — говорится в сообщении.