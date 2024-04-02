Арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление блогера Елены Блиновской, в котором она оспаривала привлечение к ответственности за налоговые нарушения, пишет ТАСС.
За «Марафоны желаний», ФНС начислила Блиновской 227 млн рублей налогов. Правозащитники блогера настаивали на том, что налоговый орган завысил сумму доходов, однако оспаривание привлечения к ответственности, суд оставил без удовлетворения.
Помимо суммы налогов, адвокаты «королевы марафонов» настаивали на уменьшении штрафов и пени.
По информации телеграм-канала Shot, ФНС установила, что выручка Блиновской превысили 6 миллиардов рублей.
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Анастасия Хохлова