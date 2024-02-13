Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогерша Елена Блиновская расплакалась на суде, заявив, что должна находиться рядом со своими детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим. Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — процитировали Блиновскую в агентстве.
Автор «Марафонов желаний» говорила эту речь сквозь слёзы, уверяя суд, что она может быть гораздо полезнее, в том числе для налоговой, находясь на свободе.
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