Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО

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В московском СИЗО-6 сокамерницами «Королевы марафонов» Елены Блиновской оказались ученые, передает ТАСС.
«Елена Блиновская находится в обычной четырехместной камере, где ее соседями являются доктор наук и кандидат наук», — сказал источник.Он также добавил, что все они впервые оказались в местах лишения свободы. Кроме того, он пояснил, что часто соседей подбирают так, чтобы избежать возможных конфликтов между сокамерниками.
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