Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО





«Елена Блиновская находится в обычной четырехместной камере, где ее соседями являются доктор наук и кандидат наук», — сказал источник.

Он также добавил, что все они впервые оказались в местах лишения свободы. Кроме того, он пояснил, что часто соседей подбирают так, чтобы избежать возможных конфликтов между сокамерниками.PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу КитаяВ ФРГ помощник депутата Шмидта уволился после обвинений в шпионаже на РоссиюИнформатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы