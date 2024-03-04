Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск к Украине на 3 трлн 156 млрд рублей

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Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету полуострова из-за энергетической блокады, об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале.
«Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей», — написал Константинов.
По его словам, правительство региона продолжит работу в этом направлении.
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