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Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

25 февраля 2024, 17:55
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».
Глава государства подчеркнул, что 16 марта 2014 года – это судьбоносная дата для всех крымчан и севастопольцев.

По словам Путина, эти субъекты России вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. В частности, президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.


Также российский лидер обратил внимание на бережное отношение к культурному и духовному наследию регионов.

Напомним, что Крым и Севастополь стали субъектами России в марте 2014 года по результатам референдума.

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#владимир путин
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На Украине подтвердили причину смерти Навального*
Глава ГУР Буданов* подтвердил, что Навальный* умер из-за оторвавшегося тромба
25 февраля 2024, 18:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о причине смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального*. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Выяснилось, что единственная информация, которая имеется у Буданова* и которой придерживаются украинские власти, полностью соответствует данным российской стороны. Таким образом, на Украине подтвердили, что Навальный* действительно умер от оторвавшегося тромба.

Алексей Навальный* умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Политику стало плохо после прогулки, а через некоторое время его не стало. В настоящее время окончательная причина смерти всё ещё устанавливается.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#украина
#политика
#здоровье
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Политолог Дудчак предрёк новою революцию в Грузии
Политолог Дудчак: в Грузии на фоне выборов в парламент могут начаться протесты
25 февраля 2024, 17:34

Фото: iStock/Diy1

В Грузии могут вспыхнуть протесты, вызванные парламентскими выборами, которые запланированы на осень 2024 года. Об этом сообщил российский политолог Александр Дудчак, чьи слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что президент Саломе Зурабишвили активно продвигает в стране европейскую повестку. Однако граждане видят положительные последствия от восстановления отношений с Россией. В частности, выросли товарооборот и потом туристов.

Вместе с тем, Дудчак предполагает, что грузинская оппозиция может начать организовывать протесты, поэтому вероятность вспыхивания очередной революции в стране постоянно растёт.

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#грузия
#протесты
#выборы
#парламент
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Во Франции призвали Макрона уйти в отставку после слов об Украине
Филиппо призвал Макрона уйти в отставку после слов об увеличении помощи Киеву
25 февраля 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку после его слов об увеличении помощи Украине. Такое заявление политик опубликовал в соцсети X.
Он написал, что Макрон собирается потратить ещё больше средств на ВСУ за счёт Франции и особенно французских фермеров, которые уже продолжительное время устраивают протесты по всей Европе. В завершение поста Филиппо призвал побыстрее убрать президента с его поста.

Ранее директор института политических исследований Сергей Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе. О причинах и последствиях действий фермеров читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».

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#протесты
#макрон
#франция
#политика
#президент
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Германия сотрудничает с Испанией по делу о гибели перебежчика Кузьминова
25 февраля 2024, 16:47

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Германия и Испания сотрудничают по делу о возможном убийстве лётчика Максима Кузьминова. Об этом в интервью Bild am Sonntag сообщила глава МВД Германии Нэнси Фэзер.
Расследование о гибели российского перебежчика ведут испанские власти, но Германия активно сотрудничает с ними по этому вопросу.

Фэзер заявила о якобы совершённом «государственном терроризме». Однако никаких аргументов в доказательство своей правоты глава немецкого МВД не привела.

Напомним, что 9 августа 2023 года капитан ВКС РФ Максим Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его ВСУ. Эта операция, получившая название «Синица», разрабатывалась Украиной.

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#германия
#испания
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#смерть
#военные
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В Киеве допустили участие России в саммите по «формуле мира» Зеленского
25 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Diy13

Россия может быть приглашена на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в ходе конференции «Украина. Год 2024» сделал глава Офиса президента страны Андрей Ермак.
Он отметил, что сначала состоится первый саммит, на который Киев собирается пригласить лидеров более 160 государств.

В рамках этой встречи будут зафиксированы тезисы, которые в течение последних месяцев обсуждались на уровне послов и советников.

Затем будет подготовлен совместный план на основе «формулы мира» Зеленского, который будет представлен на втором саммите.

По словам Ермака, на этот саммит могут быть приглашены представители России, где им представят этот план на случай, если российская сторона захочет завершить конфликт и вернуться к справедливому миру.

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#украина
#россия
#переговоры
#владимир зеленский
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Литовские пограничники с 1 марта закроют для пассажиров ж/д станции на границе с РФ
Пограничники в Литве с 1 марта закроют ж/д станции «Кяна» и «Кибертай»
25 февраля 2024, 15:28

Фото: iStock/Perytskyy

Литовские пограничники с 1 марта закроют железнодорожные станции «Кяна» и «Кибертай» для посадки и высадки пассажиров поездов в Калининград и обратно.
Отмечается, что эти станции в маршрутов поездов указываются как технические, однако пассажиры всё-таки используют их, приобретая билеты от или до ближайших доступных станций. По словам проводников, продолжительное время литовские пограничники не препятствовали этому.

Так, например, 24 февраля порядка 10 человек приобрели на станции «Кибартай» билеты и проследовали на поезде в сторону Москвы.

Однако с 1 марта литовские пограничники всё-таки введут ограничения, причём не только для россиян, но и для граждан Литвы.

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#литва
#россия
#железнодорожная станция
#граница
#ограничения
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«Не рухнет»: Лукашенко высказался о решении Армении заморозить участие в ОДКБ
Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении
25 февраля 2024, 14:06

Фото: Сайт Кремля

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна о членстве страны в ОДКБ.
Ранее Пашинян заявил, что армения замораживает своё членство в ОДКБ, поскольку Договор о коллективной безопасности в отношении страны не был выполнен. Однако в секретариате организации заявили, что не получали официальных заявлений от Еревана. В настоящее время Россия продолжает воспринимать Армению, как участницу ОДКБ, но ждёт объяснения от властей.

Лукашенко заявил, что также не получал официальных заявлений от Армении или ОДКБ о выходе страны из организации. При этом отметил, что, если страна хочет выйти, но ОДКБ без неё не рухнет.

Вместе с тем Лукашенко предполагает, что Пашинян сделал поспешное и эмоционально заявление. Он призвал его подумать над этим решением, поскольку выйти из ОДКБ довольно легко, а вот вернуться обратно – уже сложнее.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#армения
#россия
#политика
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Лукашенко оценил идею объединения России и Белоруссии в одно государство
Лукашенко: объединение РФ и РБ в одну страну не поддержат в обеих странах
25 февраля 2024, 13:54

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение России и Республики Беларусь не поддержат в обоих государствах. Об этом сообщает «БелТА».
Глава государства выступил после голосования на выборах депутатов Палаты представителей. В своей речи он подчеркнул, что проблемы, которые стоят перед Россией и Белоруссией, необходимо решать эволюционным путём.

Говоря об объединении стран, Лукашенко отметил, что такой шаг не приведёт к положительным последствиям. При этом Россия и Белоруссия могут создать некое надгосударственное объединение, которое позволит объединить силы обеих стран и вместе стать ещё сильнее.

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#россия
#белоруссия
#политика
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#александр лукашенко
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Лукашенко заявил, что оппозиция собирается захватить часть Белоруссии
25 февраля 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Белорусская оппозиция собирается захватить часть государства и ввести туда войска НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, речь идёт о захвате Кобринского района и города Малорита.

Причём Лукашенко уточнил, что город находится вблизи государственной границы, а вот Кобринский район достаточно отдалён от неё.

В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Граждане избирают 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента сроком на пять лет. Избиратели могут прийти на пункты или проголосовать дома, если на то имеются уважительные причины.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#политика
#нато
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