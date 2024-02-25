Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

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Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».
Глава государства подчеркнул, что 16 марта 2014 года – это судьбоносная дата для всех крымчан и севастопольцев.
По словам Путина, эти субъекты России вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. В частности, президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.
Также российский лидер обратил внимание на бережное отношение к культурному и духовному наследию регионов.
Напомним, что Крым и Севастополь стали субъектами России в марте 2014 года по результатам референдума.
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По словам Путина, эти субъекты России вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. В частности, президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.
Напомним, что Крым и Севастополь стали субъектами России в марте 2014 года по результатам референдума.
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Анастасия Чинкова