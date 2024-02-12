Сенатор Ковитиди заявила о необходимости возвращения скифского золота в Крым

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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила о том, что скифское золото должно вернуться в Крым.
Сейчас в Амстердаме находится более 2 тыс. музейных экспонатов на сумму более $1 млн.
Она отметила, что нашей стороне хватит сил на все судебные тяжбы для того, чтобы вернуть то, что принадлежит по праву.
Ранее Ольга Ковитиди хвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.
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«Десять лет крымчане судятся и пытаются доказать европейцам, что красть нехорошо, а чужое надо отдавать владельцу. Нидерландские суды, Верховный суд королевства по обоснованным искам России о возвращении на родину скифского золота вынесли очень опасное решение, создав прецедент преимущества политического лобби над правом», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.
Ранее Ольга Ковитиди хвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.
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Мелисса Тимофеева