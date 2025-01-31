Арбитражный суд Подмосковья начал использовать ИИ для подготовки приказов

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Пилотный проект по использованию автоматизированной системы подготовки судебных приказов, работающей на базе искусственного интеллекта, запустили в Арбитражном суде Московской области. Кроме того, на вооружение взяты и другие цифровые технологии. Важность цифровизации судопроизводства отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«В арбитражных судах работают люди, не боящиеся внедрять всё, что касается искусственного интеллекта и цифры. (…) Печально, когда человек заканчивает академию или университет, а затем ему приходится перекладывать бумажки. Сегодня, в ХХI веке, для этого есть современные методы — цифра и искусственный интеллект. Поэтому мы с удовольствием будем делиться нашими наработками», — сказал Андрей Воробьёв в ходе расширенного заседание Президиума Арбитражного суда Московской области.Отмечается, что запущенная в прошлом году в Арбитражном суде Подмосковья автоматизированная ИИ-система подготовки судебных приказов позволила значительно сократить трудозатраты аппарата судей. Система при помощи компьютерного зрения распознаёт в заявлениях о выдаче приказов ключевые данные, проверяет расчёт суммы требований и пр. Система пока работает в тестовом режиме, но уже показала свою эффективность.
Кроме того, в минувшем году в работу Арбитражного суда Московской области был внедрён цифровой сервис «Электронные заказные письма».
«Этот сервис позволяет отправлять простые и заказные письма в форме электронного документа вместо бумажного формата. Мы очень признательны Андрею Юрьевичу (Воробьёву — прим. ред.) и Главному управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области за помощь в реализации этого проекта. Нововведение не только снизило трудозатраты аппарата суда, но и уменьшило расходы бюджета», — подчеркнул председатель Арбитражного суда Подмосковья Андрей Соловьёв.Он также сообщил, что более половины исковых заявлений, поступивших в Арбитражный суд в 2024 году, пришли в электронном виде через систему «Мой арбитр».
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