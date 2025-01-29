Губернатор Воробьёв наградил ветеранов юбилейными медалями к 80-летию Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали к 80-летию Победы. Награда была учреждена в прошлом году Указом президента. На лицевой стороне медали – фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Церемонию вручения первых таких наград прошла в Доме регионального правительства. Ветераны пришли с детьми, внуками и близкими. После награждения глава региона поговорил с героями за чашкой чая.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор напомнил, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Иван Иванович Жучков прошёл боевой путь от Полтавы до Берлина. Награждён множеством наград. После окончания войны продолжил службу в армии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Юбилейная медаль вручена и 100-летнему ветерану из Краснознаменска Михаилу Александровичу Красову. Он ушёл добровольцем на фронт в 1942-м. Сражался за Днепр, был ранен. После лечения продолжил боевой путь в разведке, с боями прошел пол-Европы – Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию.
Вековой юбилей отметил и Евгений Семенович Евдокимов из Наро-Фоминского округа. Ещё в 9 классе он начал участвовать в окопных работах. А в 1942-м присоединился к Красной армии, командовал миномётным взводом. Получил ранение в Закарпатье, но вернулся на передовую. Войну закончил под Прагой.
Николай Александрович Муравьёв из Одинцовского округа попал на фронт в 1944 году. Участвовал в освобождении Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии, штурме Кёнигсберга, сражениях в Германии. День Победы встретил под Берлином. Сегодня ему 98 лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Великую Отечественную войну наряду с мужчинами Победу ковали и женщины. Они совсем молодыми уходили на фронт. Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского была санинструктором в батальоне связи, спасала раненых и почти всё время находилась на передовой. Форсировала Днепр, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Праги и взятии Варшавы. В Берлине расписалась на стенах поверженного Рейхстага. Ей уже 102 года. В 2024-м о фронтовой медсестре вышла книга «Одна из 78 миллионов».
На два года меньше – Вере Ивановне Пановой из Каширы. С первых дней войны она работала медсестрой в хирургическом отделении, а в 1942-м добровольно вступила в ряды Красной армии.
Еще одна женщина-ветеран Великой Отечественной войны – 94-летняя Галина Александровна Долина из Солнечногорска.
27 января страна отметила важную дату – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Среди тех, кто пережил голод, холод и артобстрелы – супруги Ленгрен из Люберец.
В Пушкинском городском округе живёт и Мария Андреевна Поварова. Во время войны она оказалась в фашистском плену, где чудом выжила. Сейчас является председателем местной общественной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
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Церемонию вручения первых таких наград прошла в Доме регионального правительства. Ветераны пришли с детьми, внуками и близкими. После награждения глава региона поговорил с героями за чашкой чая.
«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодёжью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», – сказал Воробьёв.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор напомнил, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.
«Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный для нашей страны этап, обеспечить её безопасность и суверенитет. В Подмосковье находится большое количество легендарных воинских подразделений, которые с первого дня спецоперации несут боевую службу на самых разных участках. Мы гордимся нашими ребятами», – отметил глава региона.
Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Иван Иванович Жучков прошёл боевой путь от Полтавы до Берлина. Награждён множеством наград. После окончания войны продолжил службу в армии.
«Я отдал армии 44 года, а мой трудовой стаж – 83 года. К сожалению, у нас остается всё меньше ветеранов, и я хотел бы пожелать им здоровья, настроения, брать пример с нашего президента. Мне часто приходится его видеть, я присутствовал уже на 12 парадах. Многие удивляются, откуда у меня силы. В следующем году мне будет уже 100 лет, а я продолжаю повсюду ездить, ни минуты не сижу дома. Отвечу: я заряжаюсь энергией от молодёжи», – сказал ветеран.Вместе с супругой Иван Иванович основал во Фрязине Музей боевой славы. Он пишет книги, создаёт пособия для школьников по истории Великой Отечественной войны, общается с ребятами в учебных заведениях.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Это бесценная работа. Это стало доброй традицией и наших ветеранов и ребят, которые приходят в отпуска из зоны СВО. Не было ещё ни одного случая, чтобы они не откликнулись и не пришли в свою школу. Встречи с ними крайне интересны и полезны для подрастающего поколения», – подчеркнул Воробьёв.Активную общественную работу ведёт и 98-летний Константин Сергеевич Федотов из Одинцовского городского округа. На воинскую службу его призвали ещё в 10 классе. Был фронтовым разведчиком, участвовал в ряде наступательных операций – Белорусской, Белостокской, Восточно-Прусской, Берлинской и других. Константин Сергеевич – участник легендарного Парада Победы 1945 года.
«Сейчас наши ребята выполняют задачи, в зоне СВО. Они чтят участников Великой Отечественной войны, верны нашим традициям. Нет никакого сомнения, что они достойно выполнят все поставленные задачи. А мы, ветераны, до конца дней будем нести знамя Победы, помогать нашему народу и государству в силу своих возможностей», – сказал Федотов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Юбилейная медаль вручена и 100-летнему ветерану из Краснознаменска Михаилу Александровичу Красову. Он ушёл добровольцем на фронт в 1942-м. Сражался за Днепр, был ранен. После лечения продолжил боевой путь в разведке, с боями прошел пол-Европы – Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию.
Вековой юбилей отметил и Евгений Семенович Евдокимов из Наро-Фоминского округа. Ещё в 9 классе он начал участвовать в окопных работах. А в 1942-м присоединился к Красной армии, командовал миномётным взводом. Получил ранение в Закарпатье, но вернулся на передовую. Войну закончил под Прагой.
Николай Александрович Муравьёв из Одинцовского округа попал на фронт в 1944 году. Участвовал в освобождении Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии, штурме Кёнигсберга, сражениях в Германии. День Победы встретил под Берлином. Сегодня ему 98 лет.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Великую Отечественную войну наряду с мужчинами Победу ковали и женщины. Они совсем молодыми уходили на фронт. Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского была санинструктором в батальоне связи, спасала раненых и почти всё время находилась на передовой. Форсировала Днепр, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Праги и взятии Варшавы. В Берлине расписалась на стенах поверженного Рейхстага. Ей уже 102 года. В 2024-м о фронтовой медсестре вышла книга «Одна из 78 миллионов».
На два года меньше – Вере Ивановне Пановой из Каширы. С первых дней войны она работала медсестрой в хирургическом отделении, а в 1942-м добровольно вступила в ряды Красной армии.
Еще одна женщина-ветеран Великой Отечественной войны – 94-летняя Галина Александровна Долина из Солнечногорска.
«Я совсем ещё девчонкой в 14 лет вступила в ряды армии, в железнодорожные войска. Было тяжело. Мы вручную восстанавливали железную дорогу после бомбёжек – таскали рельсы, шпалы, песок. Тогда ведь не было никаких механизмов», – рассказала Галина Александровна.
27 января страна отметила важную дату – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Среди тех, кто пережил голод, холод и артобстрелы – супруги Ленгрен из Люберец.
«Мы были детьми. В 1942 году меня и маму эвакуировали по Ладожскому озеру. Хорошо помню, как было страшно – немцы бомбили дорогу, не переставая. Я боялась, что мама выпустит меня из рук. Но, слава богу, мы добрались до Вологодской области к бабушке», – вспоминает Инна Яковлевна Ленгрен.
«Мы в 1942-м провели очень тяжёлую зиму в Ленинграде. Мама осталась в городе, а меня с бабушкой эвакуировали в Ярославскую область. В Ленинград вернулись в 1944-м. Закончил школу, поступил в Высшее военно-морское училище, затем стал служить в ракетных войсках стратегического назначения. В 1957-м женился, спустя два года меня распределили в Пермь, а потом – в Раменское. С тех пор мы живем в Подмосковье», – рассказал Евгений Борисович Ленгрен.А жительница Пушкинского городского округа Альвина Георгиевна Борисова провела в осаждённом городе все 872 блокадных дня. После войны вместе с мужем работала на космодроме «Плесецк». Губернатору она рассказала, что её внук сейчас участвует в СВО.
«Мы не часто с ним бываем на связи, но он никогда не жалуется. Наоборот, даже в эти редкие моменты всегда просит, чтобы я о себе больше заботилась», – сказала Альвина Георгиевна.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Пушкинском городском округе живёт и Мария Андреевна Поварова. Во время войны она оказалась в фашистском плену, где чудом выжила. Сейчас является председателем местной общественной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
«Немцы зверствовали в нашем селе в Орловской области очень – сжигали дома, расстреливали и угоняли людей. Мои папа и мама попали в колонну, которую фашисты гнали пешком до железнодорожной станции. Их погрузили в вагоны и повезли, как они думали, в Германию. Но оказалось – в Литву, в концлагерь в Шауляе. И вот там в декабре 1943 года я и появилась на свет. Это были жуткие времена, до сих пор не знаю, как мы выжили. А в июне 1944-го, когда мне было уже полгодика, отец решил бежать. Ему удалось как-то перерезать колючую проволоку, и мы смогли спастись», – рассказала Мария Андреевна.Юбилейные медали получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
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Лора Луганская