Губернатор Воробьёв наградил ветеранов юбилейными медалями к 80-летию Победы

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали к 80-летию Победы. Награда была учреждена в прошлом году Указом президента. На лицевой стороне медали – фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.