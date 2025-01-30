В Подмосковье за год прошло 12 тыс. спортивных мероприятий с участием 3,3 млн человек

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В Подмосковье в прошлом году состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий. Об этом стало известно на заседании коллегии Минспорта Московской области, которое открыл губернатор региона Андрей Воробьёв. В мероприятии приняли участие порядка 400 человек.
«Одна из особенностей нашего Подмосковья – любовь к спорту. Сегодня мы подводим итоги той важной работы, которую делаете вы – тренеры, наставники, спортсмены и мы – на муниципальном, региональном уровнях в рамках идеологии президента, который уделяет большое внимание здоровому образу жизни, воспитанию, – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он подчеркнул, что в регионе развивают спортивную инфраструктуру. В Подмосковье востребованы детско-юношеские школы, поддерживается профессиональный спорт.
«Большое значение имеет и адаптивный спорт, всё, что связано с ребятами, возвращающимися из зоны спецоперации. Наша задача – оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт», – добавил губернатор.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
В 2024 году в Подмосковье состоялось более 12 тыс. спортивных мероприятий, участниками которых стали свыше 3,3 млн человек. В их числе – хоккейные и футбольные матчи губернаторского проекта «Выходи во двор», благодаря которому у жителей появилась возможность померяться силами с прославленными спортсменами.
«Хочу ещё раз подчеркнуть важность мероприятий, которые проводят во дворах наши легенды спорта. Эта добрая традиция объединяет тысячи семей в разных городах Подмосковья. Наши ветераны-футболисты и молодые ребята занимаются с детьми, проводят мастер-классы. Мы это ценим и видим положительный отклик от людей. Конечно, будем и дальше поддерживать все эти начинания», – отметил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Многие чемпионы, такие как Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин, Александр Легков проводят в Подмосковье мастер-классы, именные турниры, открывают спортивные академии. В прошлом году в Королёве впервые состоялся ночной забег с участием гимнаста Никиты Нагорного и футболиста Алексея Смертина. А этой зимой в подмосковных парках для желающих начали проводить тренировки со звёздами лыжного спорта и биатлона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В регионе развивается и адаптивный спорт. Так, в прошлом году была создана команда по следж-хоккею «Гвардия», в состав которой вошли участники спецоперации.
«Мы договорились вместе с Фондом «Защитники Отечества» на базе Сергиево-Посадского центра постинтернатного сопровождения помогать ветеранам СВО с полной потерей зрения. Рассчитываем, что все они в течение года смогу пройти через профориентацию и обучение. Есть профессии, которые ребята могут осваивать и потом успешно работать. Мы подключили бойцов с потерей зрения к работе на прямой линии президента, сделали для этого технический интерфейс. Ребята себя проявили просто великолепно», – отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Большая работа в области проводится по вовлечению ветеранов спецоперации в паралимпийское движение. В регионе организуют различные мероприятия, мастер-классы в госпиталях и реабилитационных центрах.
«Ветераны СВО обеспечиваются спортивным инвентарём. Для них организовываются тренировочные занятия и спортивные мероприятия. Это приносит свои результаты. Подмосковные атлеты блестяще выступили в Калуге на Кубке Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Они показывают отличные результаты на других всероссийских стартах», – рассказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На территории Московской области – более 14 тыс. спортивных сооружений. За 11 лет их количество увеличилось на 70%. Также в регионе реализуется одна из самых крупных в стране программ капремонта. 50 спортобъектов приводят в порядок по новому стандарту. 10 из них уже обрели новый облик.
«Я счастлив приветствовать ветеранов, спортивную общественность Московской области. Для меня как жителя Сходни большая радость быть не просто членом команды губернатора, но и видеть, как развивается спорт. Счастливые дети, искрящиеся глаза тех, кто им занимается – вот что действительно важно», – сказал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Прошлым летом команда из Подмосковья привезла с Игр БРИКС 82 медали, в том числе 50 золотых, заняв второе место в общекомандном неофициальном зачёте. А на зимней Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов областная команда стала третьей.
«Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича за поддержку, потому что всё то, что мы так апробируем, начинается с Московской области. Ведь Подмосковье по праву занимает ведущую позицию среди регионов России в сфере спорта. Ежегодно область становится площадкой проведения крупных массовых мероприятий, и все они проходят на самом высоком уровне», – сказал первый замминистра спорта России Одес Байсултанов.С 2024 года по решению губернатора увеличена зарплата более чем 500 самым перспективным спортсменам региона. Также ее подняли 200 высококлассным тренерам. Ещё более 500 тренеров муниципальных спортшкол теперь ежемесячно получают надбавку в 5 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв также поздравил 18-летнего Володара Мурзина из Химок, который ранее выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.
«В шахматы я попал случайно. Увидел, что в школе есть шахматный кружок, и понял, что хочу этим заниматься. Сначала меня туда не брали, поэтому я играл с дедушкой. Потом, когда попал в кружок, начал заниматься в качестве хобби, и пошли успехи», – рассказал Мурзин.Ранее в Подмосковье стартовал пилотный проект Единая Школьная Лига Московской области. В этом сезоне в ней участвуют более 10 тыс. ребят из 200 образовательных учреждений 13 округов. В рамках турнира проходят соревнования по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. В планах – подключить к проекту все 56 муниципалитетов.
Кроме того, в ближайшее время в регионе создадут Центр поддержки одарённых спортсменов.
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